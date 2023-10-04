Конгрессмен Нильс предложил Трампу возглавить Палату представителей США

Конгрессмен-республиканец Трой Нильс, представляющий Техас, предложил кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на пост спикера американской Палаты представителей. Предыдущий руководитель законодательного органа Кевин Маккарти 4 октября был смещен с занимаемой должности.

«Кевин Маккарти не будет снова баллотироваться на пост спикера. Я номинирую Дональда Трампа на пост спикера Палаты представителей»,— написал господин Нильс на своей странице в социальной сети X (экс-Twitter). По его словам, господин Трамп является наиболее достойным кандидатом на должность спикера, поэтому необходимо приложить все усилия для его избрания.

Сам господин Трамп пока не прокомментировал инициативу конгрессмена Троя Нильса. При этом, как отмечает CNN, бывший президент США не планировал уделять большое внимание ситуации вокруг отставки Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей и голосованию за нового руководителя этого органа.

Кевин Маккарти был смещен с должности председателя палаты в ходе голосования, состоявшегося 4 октября. Пост спикера Палаты представителей господин Маккарти занимал с начала января нынешнего года. Ранее Палата представителей ни разу в своей истории не отстраняла спикера от должности.

Временным спикером Палаты представителей США был избран конгрессмен-республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Сколько он будет занимать эту должность, неизвестно, так как избрание нового полновесного спикера может затянуться на несколько заседаний.

Александр Кислов