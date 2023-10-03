Кто о чем, а Джо Байден о деньгах

На фоне разногласий в Конгрессе по вопросу дальнейшей помощи Украине президент США Джо Байден принялся убеждать союзников, что контролирует ситуацию. По его словам, американцы не откажутся от взятых на себя обязательств, а «подавляющее большинство демократов и республиканцев» остаются на стороне Украины. Одновременно господин Байден призвал законодателей «прекратить играть в игры» и одобрить запрошенные Белым домом средства. Американские чиновники предупреждают: промедление членов Конгресса может серьезно сказаться на долгосрочных усилиях по поддержке Украины. Зато, как выяснилось, на краткосрочную помощь Киеву на счетах Пентагона еще остается более $5 млрд. При нынешних темпах трат этих денег хватит на полгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Leah Millis, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Leah Millis, Reuters

Внутриполитическая борьба в США, обернувшаяся неопределенностью по поводу дальнейшей военной помощи Украине, заставила изрядно понервничать как остальной Запад, так и Киев. И хотя европейские и украинские представители публично стараются сохранять спокойствие и выражают надежду, что в ближайшее время проблема будет снята, из-за разногласий среди американских политиков партнеры оказались в подвешенном состоянии.

На фоне растущего напряжения успокаивать союзников пришлось лично Джо Байдену, который все утро 3 октября провел в телефонных разговорах с лидерами других государств, «чтобы скоординировать постоянную поддержку Украины». Услышать заверения главы Белого дома в неизменной приверженности обязательствам довелось премьерам Канады, Италии, Японии и Великобритании, президентам Польши и Румынии, канцлеру Германии, председателям Евросовета и Еврокомиссии, главе МИД Франции Катрин Колонна.

Вероятно, все они в той или иной форме услышали от американского президента приободряющие заявления, смысл которых сводился к сказанному накануне.

Так, по его словам, США ни при каких обстоятельствах не могут допустить прекращения поддержки Киева, а «подавляющее большинство демократов и республиканцев Сената и Палаты представителей выступают за помощь Украине, столкнувшейся с жестокой агрессией».

Американский лидер подчеркивал, что у законодателей еще «есть время, хотя и не так много», чтобы достичь компромисса, и призывал членов Конгресса «прекратить играть в игры».

Учитывая, что из-за разногласий в Конгрессе в СМИ пошли спекуляции о чуть ли не прекращении помощи Киеву, слова господина Байдена могли показаться всего лишь попыткой продемонстрировать контроль над ситуацией. Однако, вероятно, глава Белого дома действительно знал, о чем говорил. Во всяком случае в данный момент США еще могут себе позволить краткосрочную поддержку Украины без особых промедлений — с Конгрессом или без. Как выяснила газета The Wall Street Journal, на счетах Пентагона по-прежнему лежат $5,2 млрд, выделенных специально на удовлетворение нужд Киева.

Если сравнивать эти средства с $43,9 млрд, которые Вашингтон официально потратил непосредственно на военную поддержку Украины с начала полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года, то эта сумма — всего лишь 12% от общего объема. Однако, как отметили журналисты, примерно в $5 млрд как раз можно оценить все поставки вооружений Украине из США за последние шесть месяцев. Поэтому теоретически остатков средств для Украины Пентагону хватит еще на полгода.

Другое дело, что объемы пакетов военной помощи — не линейная история, а потому эти миллиарды могут закончиться гораздо раньше — всего через пару месяцев.

Кроме того, имеющихся денег хватит, чтобы переждать и попытаться урегулировать политико-финансовый кризис в Вашингтоне, однако без новых средств, одобренных Конгрессом, рискует нарушиться вся система долгосрочной помощи Киеву. Например, счета, на которых хранились доллары для программы модернизации украинской армии и повышения ее совместимости со стандартами НАТО, уже пусты, сообщила The Wall Street Journal. Под ударом и сам Пентагон: баланс на счете, который использовался для пополнения арсеналов оружия в США взамен отправленного Украине, упал до $1,6 млрд, а этого, по словам чиновников, недостаточно для нужд американского оборонного ведомства.

Таким образом Конгрессу и правда стоит поторопиться, чтобы слова Джо Байдена о готовности США без каких-либо пауз продолжать финансирование Украины в итоге не разошлись с реальностью. А здесь как раз и возникают сложности. После того как при поддержке демократов и части республиканцев Конгрессом был принят временный бюджет, позволяющий сторонам продолжить споры о параметрах полноценной казны без приостановки работы правительства, над спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти стали сгущаться тучи.

Крайне правое крыло Республиканской партии обвинило политика в сговоре с демократами, а ультраправый конгрессмен Мэтт Гетц уже подал ходатайство об отстранении господина Маккарти с третьего в иерархии власти в США поста. Причем господин Гетц воспользовался правом «привилегированной резолюции», а значит, его заявку должны рассмотреть в приоритетном порядке в течение двух дней.

Такая ситуация, конечно, не способствует скорейшему урегулированию бюджетных вопросов, поскольку одна из ключевых фигур — спикер Маккарти — оказывается под мощным давлением части своих же однопартийцев. Учитывая минимальный перевес республиканцев в Палате представителей, ему достаточно потерять голоса четырех из них, чтобы расстаться с креслом. Помогут ли ему удержаться на посту демократы в знак благодарности за риск, на который он пошел ради недопущения шатдауна, было непонятно.

Джо Байден, отвечая на этот вопрос, своих однопартийцев ни к чему призывать не стал, подчеркнув, что об этом лучше спрашивать лидеров демократов в Конгрессе.

Сам господин Маккарти храбрился, говоря, что готов принять вызов со стороны своих однопартийцев, и одновременно пытался нащупать баланс по украинской теме. Так, по словам политика, он поддерживает ситуацию, при которой «у Украины есть оружие, в котором она нуждается», однако безопасность США на границе с Мексикой его заботит больше.

Другими словами, сроки и параметры разрешения проблемы с финансированием Украины зависят от множества факторов. И тому же Кевину Маккарти, ранее призывавшему контролировать «каждый цент», направляемый Киеву, для уверенности было бы неплохо получить от Белого дома какие-то аргументы для споров с собственными однопартийцами.

Впрочем, скоро они у него появятся. С середины октября к обязанностям должен приступить специально назначенный следить за поставками американской помощи Украине генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч. А в середине сентября Джо Байден назначил спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины в лице Пенни Прицкер, которая уже посоветовала Киеву активнее бороться с коррупцией и проводить реформы, чтобы американской помощи в дальнейшем ничего не мешало. Если демократы еще и согласятся обратить чуть больше внимания на безопасность южной границы, то господин Маккарти и вовсе сможет выйти победителем из всех финансовых схваток.

Между тем в Москве, похоже, и не рассчитывают, что США ослабят поддержку Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, бюджетные проблемы в Вашингтоне — «временное явление» и «Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт».

Алексей Забродин