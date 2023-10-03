Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 октября

13:13. В Курской области поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано три прилета, пострадавших нет, но повреждено одно домовладение. «Окажем собственнику помощь в восстановлении»,- пообещал губернатор Роман Старовойт.

12:47. Мэрия Орла предупредила горожан о проверке систем оповещения в 10:30 4 октября. Речь идет о всероссийских мероприятиях, о которых ранее сообщали в МЧС РФ.

12:40. Утром 3 октября около 11 часов дежурные средства ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать Белгородскую область тремя снарядами реактивной системы залпового огня и двумя БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

11:23. РСЧС: Ведется обстрел хутора Бабка Валуйского горокруга Белгородской области.

11:18. В Грайворонском городском округе Белгородской области система ПВО сбила несколько воздушных целей в районе хутора Масычево. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10:57. Глава Шебекинского горокруга Белгородской области Владимир Жданов опроверг информацию о том, что муниципальное образование готовится к массированным атакам ВСУ, эвакуируя пациентов и сотрудников больниц, работников местной администрации. По его словам, «ситуация вполне контролируемая, все находятся на своих местах, поводов для беспокойства нет».

10:06. В понедельник, 2 октября, ВСУ выпустили по Белгородской области 70 снарядов и атаковали регион одним БПЛА. Пострадавших нет, разрушения зафиксированы в одном населенном пункте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:09. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков направил в адрес главы Тамбовской области Максима Егорова благодарность за помощь, оказанную жителям Шебекино. В июне приграничный городской округ «подвергся массированным обстрелам со стороны неонацистов», а «тысячи жителей муниципалитета были вынуждены эвакуироваться в города и районы области, а также за ее пределы». На Тамбовщине разместились тогда более 130 белгородцев.

8:22. Под обстрел ВСУ попал белгородский город Шебекино. Пострадавших нет. «Снаряды легли на территорию промышленной зоны. Оперативные службы уточняют последствия на земле»,- сообщил губернатор Гладков.

8:17. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях о 10 т «гуманитарной помощи», которую через ЛНР передала делегация региона «воюющим бойцам, которые просили помочь».

«Продукты, медикаменты, строительные материалы, генераторы, квадрокоптеры и многое другое. Передали привет от семей и близких, собрали от наших бойцов наказы, в первую очередь, это оказание помощи семьям. Больше всего обращений по подготовке домов к зиме. Всю необходимую помощь обязательно окажем. Начали готовить следующую отправку гуманитарного груза уже в другую часть, там где идет боевое соприкосновение с противником, где воюют наши белгородцы»,- рассказал господин Гладков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 октября