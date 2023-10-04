За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 87 боеприпасами; есть разрушения

Во вторник, 3 октября, ВСУ обстреляли Белгородскую область 87 боеприпасами. Также в регионе трижды сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших ни в одном инциденте нет, разрушения зафиксированы в пяти населенных пунктах.

В Белгороде сработала система ПВО. Посечен фасад и разбито окно в одном из административных зданий. Также повреждена газовая труба в гостиничном комплексе — утечка газа ликвидирована.

В Белгородском районе над селом Головино был сбит беспилотник самолетного типа. По селу Солнцевка противник выпустил шесть артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — три, по селу Нехотеевка — восемь. Также в Нехотеевке с БПЛА был сброшен один осколочный боеприпас. После работы ПВО в селе Шишино были выявлены повреждения трех автомобилей и окон в одном частном доме.

В Валуйском городском округе под минометный обстрел попал хутор Бабка — установлено попадание четырех артиллерийских мин.

В Грайворонском округе по окраине села Пороз было выпущено пять артиллерийских мин, по окраине села Дроновка — три, по окраинам сел Сподарюшино и Козинка — две и четыре соответственно, по окраине села Смородино — одна, по селу Безымено — три реактивных снаряда, по селу Замостье — один снаряд РСЗО. В результате атаки Замостья были посечены фасады, заборы и ворота, поврежден гараж и выбиты окна в четырех частных домовладениях. Также поврежден один автомобиль. По селу Гора-Подол противник ударил семью снарядами РСЗО и одной артиллерийской миной. Три боеприпаса были сбиты системой ПВО. В пяти частных домовладениях были выбиты окна, посечены заборы и хозпостройки, повреждены газопровод и линия электропередачи (она уже восстановлена). Также пострадали два автомобиля.

В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Окраина села Колотиловка попала под артиллерийский обстрел — установлено попадание трех снарядов.

В Шебекинском городском округе из ствольной артиллерии был обстрелян город Шебекино — зафиксировано попадание 13 снарядов. Поврежден один автомобиль. По селу Середа было выпущено восемь артиллерийских мин, по селам Новая Таволжанка и Муром — семь и пять соответственно.

Алина Морозова

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