Три села остались без света из-за обстрела Суджанского района Курской области

Села Плехово, Гуево и Горналь в Суджанском районе Курской области обесточены в результате обстрела Плехово со стороны Украины. На месте работают аварийные бригады. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. При обстреле никто не пострадал.

Также были зафиксированы повреждения фасадов, заборов и хозпостроек в нескольких домовладениях, осколками снаряда посечен автомобиль. «Всем окажем помощь в ремонте поврежденного имущества»,— сказал глава региона.

Прошедшей ночью дежурные средства ПВО сбили над Белгородской, Курской и Брянской областями 31 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны.

О других событиях макрорегиона после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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