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Южная Азия восстала против Канады

Индия, Бангладеш и Шри-Ланка требуют справедливости

Индия потребовала от Канады отозвать 41 из 62 дипломатов, работающих в этой стране. Они должны покинуть Индию до 10 октября. Об этом сообщила во вторник британская газета Financial Times. Дипломатическая война, повлекшая разрушительные последствия для двусторонних отношений, вспыхнула после того, как Оттава обвинила Дели в убийстве лидера сикхской общины в Канаде. Индия в ответ обвинила Канаду в предоставлении убежища террористам. В конфликт на стороне Индии вступили и другие государства Южной Азии. Бангладеш требует выдать убийц первого премьер-министра страны Муджибура Рахмана, а Шри-Ланка недовольна тем, что в Канаде получили пристанище «борцы» за независимое тамильское государство, которые вели на острове гражданскую войну.

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Сокращение канадского дипломатического персонала в Индии анонсировала газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Как следует из публикации, индийские власти потребовали от Оттавы отозвать 41 своего дипломата до 10 октября. Те, кто решат остаться в стране после этой даты, лишатся дипломатического иммунитета. Таким образом, от общего числа аккредитованных в Индии канадских дипломатов (это 62 человека) останется лишь треть.

Индийская газета Hindustan Times со ссылкой на двух информированных собеседников называет предстоящую высылку канадских дипломатов продолжением дипломатической войны, начавшейся 18 сентября. В этот день премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Индию в причастности к убийству в городе Суррей провинции Британская Колумбия лидера местной общины сикхов Хардипа Сингха Нижара. В июне этого года его застрелили двое неизвестных в масках у входа в сикхский храм — гурдвару.

О неизбежности сокращения канадского дипломатического персонала в МИД Индии предупредили еще в первые дни конфликта с Оттавой.

В дипломатическом ведомстве назвали неприемлемой ситуацию, когда число канадских дипломатов в Индии значительно превышает численность индийского дипломатического персонала в Канаде. Уже тогда в индийском дипломатическом ведомстве заявили о необходимости «достичь паритета».

Как начинался конфликт в отношениях Индии и Канады

Скандал в отношениях с Оттавой сопровождается мощным всплеском антиканадских настроений в индийской политической элите и экспертном сообществе. Общий тон выразил в своей статье для англоязычного сайта RT ветеран индийской дипломатии, бывший заместитель главы МИДа и экс-посол в России Канвал Сибал. В публикации «Почему Трюдо больше ценит своих экстремистских союзников, чем добрую волю Индии» господин Сибал называет ответ Дели «непривычно жестким», но неизбежным. Указывая, что «канадский премьер Трюдо нанес сокрушительный удар по отношениям с Индией», Канвал Сибал называет эти действия проявлением слабости находящейся у власти в Канаде Либеральной партии. По итогам парламентских выборов 2021 года партия Джастина Трюдо была вынуждена сформировать правительство меньшинства, вступив в коалицию с Национальной демократической партией, которую возглавляет выходец из штата Пенджаб, сторонник его отделения от Индии и создания независимого государства Халистан Джагмит Сингх. Партия канадского сикха имеет 25 мест в парламенте.

«Трюдо на протяжении многих лет беззастенчиво культивировал сикхскую диаспору, и его визит в Индию в 2018 году стал политической катастрофой. Создавалось впечатление, что целью визита для него было скорее завоевать расположение сикхской общественности в штате Пенджаб и укрепить свои политические позиции у себя на родине, а не вести серьезные переговоры с индийским правительством. Именно по этой причине Трюдо сочувствовал длительным антиправительственным протестам индийских фермеров в 2020–2021 годах, которые финансировала сикхская диаспора. На фоне вмешательства Канады во внутренние дела Индии просто нелепым выглядит обвинение Трюдо в том, что Индия вмешивается во внутренние дела Канады»,— резюмировал Канвал Сибал.

История Хардипа Сингха Ниджара, после убийства которого поругались Канада и Индия

История Хардипа Сингха Ниджара, после убийства которого поругались Канада и Индия

На фоне лавины публикаций в индийских СМИ о действиях Канады хакерская группировка Indian Cyber Force взяла на себя ответственность за атаку на сайт канадских вооруженных сил. Об этом сообщила газета Globe and Mail со ссылкой на главу отдела по связям со СМИ Министерства национальной обороны Канады Даниэля Ле Бутилье. По его словам, сбой в работе сайта был зафиксирован в прошлую среду, был устранен в течение того же дня, однако и после этого мобильная версия портала была недоступна. Indian Cyber Force на своей странице в соцсети X и в Telegram-канале разместила скриншоты неработающей страницы сайта канадского Минобороны.

При этом дипломатическая война между Канадой и Индией перерастает в конфликт, в который включились еще два государства Южной Азии — Бангладеш и Шри-Ланка, выдвигающие Оттаве схожие обвинения в укрывательстве разыскиваемых властями этих стран преступников и поддержке сепаратистов.

Третья по численности мусульманского населения 170-миллионная «страна бенгальцев», возникшая в 1971 году после раскола Пакистана, требует от Оттавы передать ей проживающего в Канаде убийцу основателя бангладешского государства, первого премьер-министра страны Муджибура Рахмана (в настоящее время пост премьера занимает его старшая дочь Шейх Хасина).

Граффити с изображением Муджибура Рахмана в Дакке

Граффити с изображением Муджибура Рахмана в Дакке

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Граффити с изображением Муджибура Рахмана в Дакке

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Архитектор современного Бангладеш был убит в августе 1975 года в своей резиденции в Дакке вместе с женой, тремя сыновьями, другими родственниками и близкими семьи (около 20 человек) в ходе военного переворота, совершенного группой офицеров. Расследование обстоятельств расправы над семьей Рахмана не проводилось до 1996 года, когда кресло премьера заняла его дочь Шейх Хасина (во время переворота она находилась в Германии). После ее прихода к власти принимавшие участие в перевороте мятежники были заочно приговорены к смертной казни, пятеро из них были казнены в 2009 году. Последний смертный приговор привели в исполнение в 2020 году — тогда был казнен скрывавшийся 24 года офицер бангладешской армии Абдул Маджед.

Однако наказать удалось не всех. Один из участников тех событий Нур Чоудхри, приговоренный на родине к смертной казни, по сей день проживает в Канаде, при этом все попытки бангладешских властей экстрадировать его оказались безрезультатными. «Канада не должна быть пристанищем для всех убийц. Убийцы могут уехать в Канаду и найти там убежище, и у них может быть прекрасная жизнь, в то время как родственники тех, кого они убили, страдают»,— заявил в интервью изданию India Today глава МИД Бангладеш Абдул Момен. «Многие люди часто злоупотребляют концепцией прав человека. Это действительно прискорбно, потому что иногда это становится оправданием для защиты убийц и террористов»,— добавил глава дипломатического ведомства.

По его словам, Оттава игнорирует требования Дакки выдать ей Нура Чоудхри, в связи с чем Бангладеш предпримет новые попытки его экстрадиции.

«Мы намерены обратиться в суд, чтобы понять, на каком основании он находится в Канаде так долго»,— сообщил глава МИД Бангладеш.

Схожие проблемы в отношениях с Канадой имеет еще одно государство Южной Азии — Шри-Ланка. В Канаде обосновалась самая многочисленная после Индии диаспора тамилов (этническое меньшинство, проживающее на острове). Разгромленная в 2009 году террористическая группировка «Тигры Илама» в течение четверти века вела на острове кровопролитную гражданскую войну, добиваясь создания независимого государства тамилов — «Илама». При этом многие из тех, кто воевал против правительственных войск, бежали в Канаду.

«Некоторые террористы нашли убежище в Канаде. При этом премьер-министр Канады имеет привычку выдвигать возмутительные обвинения без каких-либо подтверждающих доказательств. То же самое произошло со Шри-Ланкой, когда он сделал ложное заявление о геноциде. Все знают, что в нашей стране не было геноцида»,— заявил в интервью индийскому агентству ANI глава МИД Шри-Ланки Али Сабри.

Сергей Строкань

Фотогалерея

Как этнический конфликт на Шри-Ланке перерос в войну длиною четверть века

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Повстанческое движение «Тигры освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ) было создано в мае 1976 года для борьбы за права тамилов — коренных жителей северо-восточных провинций Шри-Ланки, исповедующих индуизм и христианство. После обретения страной независимости они систематически подвергались притеснениям со стороны сингалов — буддистов, населяющих юг и центр острова &lt;br>На фото: инструктор ТОТИ обучает новобранцев обращению с американской винтовкой M-16

Повстанческое движение «Тигры освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ) было создано в мае 1976 года для борьбы за права тамилов — коренных жителей северо-восточных провинций Шри-Ланки, исповедующих индуизм и христианство. После обретения страной независимости они систематически подвергались притеснениям со стороны сингалов — буддистов, населяющих юг и центр острова
На фото: инструктор ТОТИ обучает новобранцев обращению с американской винтовкой M-16

Фото: AP

Одним из ярких примеров дискриминации стало сожжение в 1981 году городской библиотеки Джафны, где хранились древнейшие образцы тамильской культуры (на фото). После этого повстанцы во главе с Велупиллаи Прабхакараном уверовали, что их нации грозит уничтожение, и решили добивались независимости для Тамил-Илама — непризнанного государства на северо-востоке Шри-Ланки — радикальными методами

Одним из ярких примеров дискриминации стало сожжение в 1981 году городской библиотеки Джафны, где хранились древнейшие образцы тамильской культуры (на фото). После этого повстанцы во главе с Велупиллаи Прабхакараном уверовали, что их нации грозит уничтожение, и решили добивались независимости для Тамил-Илама — непризнанного государства на северо-востоке Шри-Ланки — радикальными методами

Фото: Robert Nickelsberg / Getty Images

23 июля 1983 года «тигры» устроили засаду на правительственный патруль, убив 13 солдат и офицеров армии Шри-Ланки. В ответ военные стали громить тамильские магазины, а после похорон погибших к ним присоединилась разъяренные жители. Беспорядки, начавшиеся в Коломбо, стремительно прокатились по всему острову&lt;br>На фото: последствия погрома в столице Шри-Ланки

23 июля 1983 года «тигры» устроили засаду на правительственный патруль, убив 13 солдат и офицеров армии Шри-Ланки. В ответ военные стали громить тамильские магазины, а после похорон погибших к ним присоединилась разъяренные жители. Беспорядки, начавшиеся в Коломбо, стремительно прокатились по всему острову
На фото: последствия погрома в столице Шри-Ланки

Фото: Jeff Robbins / AP

Сингалы избивали, грабили, насиловали, жгли и убивали тамилов. По разным оценкам, за неделю погибли от 4 тыс. до 5,5 тыс. человек, еще около 250 тыс. пришлось бежать. В историю это событие, ставшее крупнейшей этнической чисткой на острове, вошло как «черный июль»

Сингалы избивали, грабили, насиловали, жгли и убивали тамилов. По разным оценкам, за неделю погибли от 4 тыс. до 5,5 тыс. человек, еще около 250 тыс. пришлось бежать. В историю это событие, ставшее крупнейшей этнической чисткой на острове, вошло как «черный июль»

Фото: Martti Anttila / Pressfoto / AP

Ответ «тигров» был не менее жесток. 30 ноября 1984 года боевики ТОТИ напали на деревни Кент и Доллар, где содержались сингальские заключенные с семьями. Сепаратисты перебили охрану, а затем расправились с мужчинами, женщинами и детьми. Всего погибло 82 человека&lt;br>На фото: жертвы резни на фермах Кент и Доллар

Ответ «тигров» был не менее жесток. 30 ноября 1984 года боевики ТОТИ напали на деревни Кент и Доллар, где содержались сингальские заключенные с семьями. Сепаратисты перебили охрану, а затем расправились с мужчинами, женщинами и детьми. Всего погибло 82 человека
На фото: жертвы резни на фермах Кент и Доллар

Фото: AP

Насилие порождало насилие. 12 мая 1985 года были убиты 70 жителей Вальветтитураи — родного города Прабхакарана. В ответ 14 мая боевики устроили резню в Анурадхапуре. Жертвами крупнейшей атаки стали 146 мирных жителей&lt;br>На фото: убитые повстанцами сингалы

Насилие порождало насилие. 12 мая 1985 года были убиты 70 жителей Вальветтитураи — родного города Прабхакарана. В ответ 14 мая боевики устроили резню в Анурадхапуре. Жертвами крупнейшей атаки стали 146 мирных жителей
На фото: убитые повстанцами сингалы

Фото: Victoria Graham / AP

Летом 1987-го премьер-министр Индии Раджив Ганди решил помочь урегулировать межэтнический конфликт в соседнем государстве, направив на северо-восток Шри-Ланки 25-тысячный военный контингент&lt;br>На фото: индийские военные прибывают в Джафну

Летом 1987-го премьер-министр Индии Раджив Ганди решил помочь урегулировать межэтнический конфликт в соседнем государстве, направив на северо-восток Шри-Ланки 25-тысячный военный контингент
На фото: индийские военные прибывают в Джафну

Фото: Sondeep Shankar / AP

Войска должны были подавить повстанцев, лишив тем самым сингальское правительство «оснований» для преследования тамилов&lt;br>На фото: проверка местных жителей на причастность к ТОТИ

Войска должны были подавить повстанцев, лишив тем самым сингальское правительство «оснований» для преследования тамилов
На фото: проверка местных жителей на причастность к ТОТИ

Фото: Dexter Cruez / AP

Однако миротворческая операция закончилась провалом. Вступив в вооруженное столкновение с «тиграми», индийские силы понесли большие потери. В марте 1990 года они были вынуждены покинуть остров. За 32 месяца операции погибли около 1 тыс. индийских солдат и свыше 5 тыс. ланкийцев

Однако миротворческая операция закончилась провалом. Вступив в вооруженное столкновение с «тиграми», индийские силы понесли большие потери. В марте 1990 года они были вынуждены покинуть остров. За 32 месяца операции погибли около 1 тыс. индийских солдат и свыше 5 тыс. ланкийцев

Фото: Jeff Widener / AP

Самому Ганди помощь Шри-Ланке и вовсе стоила жизни: в мае 1991 года смертница из ТОТИ взорвала политика во время предвыборной встречи. В результате теракта погибли 15 человек&lt;br>На фото: похороны Раджива Ганди

Самому Ганди помощь Шри-Ланке и вовсе стоила жизни: в мае 1991 года смертница из ТОТИ взорвала политика во время предвыборной встречи. В результате теракта погибли 15 человек
На фото: похороны Раджива Ганди

Фото: Carl Ho / Reuters

Военный потенциал «тигров» поддерживали героиновый траффик из Афганистана и пожертвования тамильской диаспоры, которая насчитывала более 80 млн человек в 40 странах. По разным оценкам, повстанцы ежемесячно получали из-за рубежа по $2–3 млн. Кроме того, на начальных этапах конфликта в подготовке боевиков помогали специалисты из Индии

Военный потенциал «тигров» поддерживали героиновый траффик из Афганистана и пожертвования тамильской диаспоры, которая насчитывала более 80 млн человек в 40 странах. По разным оценкам, повстанцы ежемесячно получали из-за рубежа по $2–3 млн. Кроме того, на начальных этапах конфликта в подготовке боевиков помогали специалисты из Индии

Фото: Barbara Walton / AP

В первой половине 90-х гражданская война разгорелась с новой силой. Боевики отметились рядом убийств высокопоставленных чиновников, в том числе командующего ВМС Шри-Ланки Кланси Фернандо и президента Ранасингхе Премадасы, который обещал очистить джунгли от «тигров» &lt;br>На фото: ТОТИ патрулируют улицу

В первой половине 90-х гражданская война разгорелась с новой силой. Боевики отметились рядом убийств высокопоставленных чиновников, в том числе командующего ВМС Шри-Ланки Кланси Фернандо и президента Ранасингхе Премадасы, который обещал очистить джунгли от «тигров»
На фото: ТОТИ патрулируют улицу

Фото: Jake Gavin / AP

В 1993 году смертник взорвал Премадасы во время первомайской демонстрации в Коломбо&lt;br>На фото: место теракта, в котором погиб президент Шри-Ланки

В 1993 году смертник взорвал Премадасы во время первомайской демонстрации в Коломбо
На фото: место теракта, в котором погиб президент Шри-Ланки

Фото: AFP

При этом «тигры» боролись не только с правящей верхушкой страны, но и с ее политическими оппонентами. В 1994 году смертница лишила жизни лидера ланкийской оппозиции Гамини Диссанаяке, подорвав себя во время предвыборного митинга в Тоталанге. Жертвами атаки стали 53 человека&lt;br>На фото: похороны Гамини Диссанаяке

При этом «тигры» боролись не только с правящей верхушкой страны, но и с ее политическими оппонентами. В 1994 году смертница лишила жизни лидера ланкийской оппозиции Гамини Диссанаяке, подорвав себя во время предвыборного митинга в Тоталанге. Жертвами атаки стали 53 человека
На фото: похороны Гамини Диссанаяке

Фото: AP

Несмотря на громкие теракты, к 1995 году правительственным войскам удалось взять Джафну под контроль&lt;br>На фото: тамилы покидают свои дома из-за наступления правительственной армии

Несмотря на громкие теракты, к 1995 году правительственным войскам удалось взять Джафну под контроль
На фото: тамилы покидают свои дома из-за наступления правительственной армии

Фото: Reuters

Власти заключили с повстанцами перемирие, но продлилось оно недолго. Боевые действия возобновились, когда после стодневного затишья смертники из подразделения «Морских тигров» подорвали два правительственных катера. Кроме того, ТОТИ стали активно применять американские ПЗРК «Стингер»

Власти заключили с повстанцами перемирие, но продлилось оно недолго. Боевые действия возобновились, когда после стодневного затишья смертники из подразделения «Морских тигров» подорвали два правительственных катера. Кроме того, ТОТИ стали активно применять американские ПЗРК «Стингер»

Фото: Reuters

Военный потенциал «тигров» стремительно нарастал, к концу 90-х в рядах группировки состояло более 14 тыс. боевиков, большая часть из которых была представлена молодыми фанатиками в возрасте 15-18 лет&lt;br> На фото: тамильские подростки с оружием в тренировочном лагере

Военный потенциал «тигров» стремительно нарастал, к концу 90-х в рядах группировки состояло более 14 тыс. боевиков, большая часть из которых была представлена молодыми фанатиками в возрасте 15-18 лет
На фото: тамильские подростки с оружием в тренировочном лагере

Фото: Liu Heung Shing / AP

Среди тамильских повстанцев было немало женщин-камикадзе. Они специально вербовались в диверсионно-террористическое подразделение «Черные тигры», готовившее атаки на военные и гражданские объекты. Всего с 1987 по 2009 год смертники осуществили более 200 терактов, в том числе и на территории Индии&lt;br> На фото: памятная стена с фотографиями погибших повстанцев

Среди тамильских повстанцев было немало женщин-камикадзе. Они специально вербовались в диверсионно-террористическое подразделение «Черные тигры», готовившее атаки на военные и гражданские объекты. Всего с 1987 по 2009 год смертники осуществили более 200 терактов, в том числе и на территории Индии
На фото: памятная стена с фотографиями погибших повстанцев

Фото: Eranga Jayawardena / AP

Сепаратистская группировка имела на вооружении не только тяжелую артиллерию, но и флот, куда входило до 500 катеров и несколько сверхмалых подводных лодок. Так, в 1997 году «тигры» захватили в открытом море судно с боеприпасами, предназначавшимися правительственным войскам. По разным подсчетам, за время войны ТОТИ уничтожили половину корабельного состава ВМС Шри-Ланки

Сепаратистская группировка имела на вооружении не только тяжелую артиллерию, но и флот, куда входило до 500 катеров и несколько сверхмалых подводных лодок. Так, в 1997 году «тигры» захватили в открытом море судно с боеприпасами, предназначавшимися правительственным войскам. По разным подсчетам, за время войны ТОТИ уничтожили половину корабельного состава ВМС Шри-Ланки

Фото: Gurinder Osan / AP

В начале 2000-х «тигры» предприняли решительное наступление на севере страны, которое войскам удалось остановить с большим трудом. Одной из самых дерзких операций ТОТИ стала атака на аэропорт имени Бандаранаике в Коломбо, в результате которой были повреждены сразу 26 воздушных судов, включая вертолеты Ми-17 и Ми-24, штурмовик МиГ-27, а также пассажирский самолет Airbus A330

В начале 2000-х «тигры» предприняли решительное наступление на севере страны, которое войскам удалось остановить с большим трудом. Одной из самых дерзких операций ТОТИ стала атака на аэропорт имени Бандаранаике в Коломбо, в результате которой были повреждены сразу 26 воздушных судов, включая вертолеты Ми-17 и Ми-24, штурмовик МиГ-27, а также пассажирский самолет Airbus A330

Фото: Gemunu Amarasinghe / AP

Когда над островом нависла реальная угроза разделения, правительство Шри-Ланки заявило о готовности начать переговоры с сепаратистами. К тому моменту они контролировали как минимум треть страны

Когда над островом нависла реальная угроза разделения, правительство Шри-Ланки заявило о готовности начать переговоры с сепаратистами. К тому моменту они контролировали как минимум треть страны

Фото: David Guttenfelder / AP

Но неожиданно и сами «тигры» заявили о готовности разрешить конфликт мирным путем. Группировка опасалась решимости США поддержать правительственные войска в борьбе с терроризмом. В феврале 2002 года стороны заключили меморандум о взаимопонимании, в рамках которого ТОТИ отказались от своего основного требования — о создании независимого государства&lt;br>На фото: миротворцы ООН в Кукулеганге

Но неожиданно и сами «тигры» заявили о готовности разрешить конфликт мирным путем. Группировка опасалась решимости США поддержать правительственные войска в борьбе с терроризмом. В феврале 2002 года стороны заключили меморандум о взаимопонимании, в рамках которого ТОТИ отказались от своего основного требования — о создании независимого государства
На фото: миротворцы ООН в Кукулеганге

Фото: Eranga Jayawardena / AP

В течение трех лет посредником в диалоге между властями и «тиграми» выступала Норвегия&lt;br> На фото: переговоры в Осло

В течение трех лет посредником в диалоге между властями и «тиграми» выступала Норвегия
На фото: переговоры в Осло

Фото: Scanpix / Heiko Junge LOCH / JDP / Reuters

В апреле 2002 года лидер ТОТИ Велупиллаи Прабхакаран дал единственную крупную пресс-конференцию (на фото), подтвердив приверженность повстанцев мирному урегулированию. Он призвал Индию снять с «тигров» статус террористической группировки, но брать на себя ответственность за убийство Раджива Ганди отказался, посоветовав журналистам не копаться в «трагическом инциденте» десятилетней давности

В апреле 2002 года лидер ТОТИ Велупиллаи Прабхакаран дал единственную крупную пресс-конференцию (на фото), подтвердив приверженность повстанцев мирному урегулированию. Он призвал Индию снять с «тигров» статус террористической группировки, но брать на себя ответственность за убийство Раджива Ганди отказался, посоветовав журналистам не копаться в «трагическом инциденте» десятилетней давности

Фото: Anuruddha Lokuhapuarachchi / Reuters

В 2004 году на остров обрушилось цунами, унесшее жизни более 35 тыс. человек и обострившее конфликт между тамилами и сингалами. Параллельно в стане ТОТИ произошел раскол. В 2006-м столкновения между армией и «тиграми» возобновились&lt;br>На фото: лагерь беженцев в Баттикалоа

В 2004 году на остров обрушилось цунами, унесшее жизни более 35 тыс. человек и обострившее конфликт между тамилами и сингалами. Параллельно в стане ТОТИ произошел раскол. В 2006-м столкновения между армией и «тиграми» возобновились
На фото: лагерь беженцев в Баттикалоа

Фото: Gemunu Amarasinghe / AP

2 января 2008 года в Коломбо произошел очередной теракт, в результате которого погибло пять человек, еще 28 получили ранения. После этого власти решили официально выйти из перемирия с «тиграми», которое последние два года и так существовало лишь на бумаге

2 января 2008 года в Коломбо произошел очередной теракт, в результате которого погибло пять человек, еще 28 получили ранения. После этого власти решили официально выйти из перемирия с «тиграми», которое последние два года и так существовало лишь на бумаге

Фото: Gemunu Amarasinghe / AP

На этот раз перевес оказался на стороне правительственных сил. 18 мая 2009 года в ходе наступления армии на севере был убит Велупиллаи Прабхакаран. При нем обнаружены жетон №001, два пистолета, винтовка, спутниковый телефон и лекарство от диабета. На следующий день президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса официально провозгласил победу над терроризмом

На этот раз перевес оказался на стороне правительственных сил. 18 мая 2009 года в ходе наступления армии на севере был убит Велупиллаи Прабхакаран. При нем обнаружены жетон №001, два пистолета, винтовка, спутниковый телефон и лекарство от диабета. На следующий день президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса официально провозгласил победу над терроризмом

Фото: Gemunu Amarasinghe / AP

На фото: обломки самолета ТОТИ, сбитого ВВС Шри-Ланки недалеко от Коломбо

На фото: обломки самолета ТОТИ, сбитого ВВС Шри-Ланки недалеко от Коломбо

Фото: Eranga Jayawardena / AP

После окончания боевых действий более 11 тыс. боевиков ТОТИ, в том числе почти 600 несовершеннолетних повстанцев, сдались правительственным силам. Для их реинтеграции было создано 24 реабилитационных центра. Свыше 1 тыс. «тигров» бежали в Индию&lt;br>На фото: члены ТОТИ

После окончания боевых действий более 11 тыс. боевиков ТОТИ, в том числе почти 600 несовершеннолетних повстанцев, сдались правительственным силам. Для их реинтеграции было создано 24 реабилитационных центра. Свыше 1 тыс. «тигров» бежали в Индию
На фото: члены ТОТИ

Фото: Gemunu Amarasinghe / AP

По данным ООН, продлившаяся 26 лет гражданская война унесла жизни от 80 тыс. до 100 тыс. человек, при этом только в ходе последнего ее этапа погибли до 40 тыс. мирных жителей. Организация обвиняет в зверствах не только повстанцев, но и правительство Шри-Ланки, требуя расследования нарушений прав человека с обеих сторон&lt;br>На фото: жители острова празднуют поражение ТОТИ и окончание конфликта

По данным ООН, продлившаяся 26 лет гражданская война унесла жизни от 80 тыс. до 100 тыс. человек, при этом только в ходе последнего ее этапа погибли до 40 тыс. мирных жителей. Организация обвиняет в зверствах не только повстанцев, но и правительство Шри-Ланки, требуя расследования нарушений прав человека с обеих сторон
На фото: жители острова празднуют поражение ТОТИ и окончание конфликта

Фото: Eranga Jayawardena / AP

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Повстанческое движение «Тигры освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ) было создано в мае 1976 года для борьбы за права тамилов — коренных жителей северо-восточных провинций Шри-Ланки, исповедующих индуизм и христианство. После обретения страной независимости они систематически подвергались притеснениям со стороны сингалов — буддистов, населяющих юг и центр острова
На фото: инструктор ТОТИ обучает новобранцев обращению с американской винтовкой M-16

Фото: AP

Одним из ярких примеров дискриминации стало сожжение в 1981 году городской библиотеки Джафны, где хранились древнейшие образцы тамильской культуры (на фото). После этого повстанцы во главе с Велупиллаи Прабхакараном уверовали, что их нации грозит уничтожение, и решили добивались независимости для Тамил-Илама — непризнанного государства на северо-востоке Шри-Ланки — радикальными методами

Фото: Robert Nickelsberg / Getty Images

23 июля 1983 года «тигры» устроили засаду на правительственный патруль, убив 13 солдат и офицеров армии Шри-Ланки. В ответ военные стали громить тамильские магазины, а после похорон погибших к ним присоединилась разъяренные жители. Беспорядки, начавшиеся в Коломбо, стремительно прокатились по всему острову
На фото: последствия погрома в столице Шри-Ланки

Фото: Jeff Robbins / AP

Сингалы избивали, грабили, насиловали, жгли и убивали тамилов. По разным оценкам, за неделю погибли от 4 тыс. до 5,5 тыс. человек, еще около 250 тыс. пришлось бежать. В историю это событие, ставшее крупнейшей этнической чисткой на острове, вошло как «черный июль»

Фото: Martti Anttila / Pressfoto / AP

Ответ «тигров» был не менее жесток. 30 ноября 1984 года боевики ТОТИ напали на деревни Кент и Доллар, где содержались сингальские заключенные с семьями. Сепаратисты перебили охрану, а затем расправились с мужчинами, женщинами и детьми. Всего погибло 82 человека
На фото: жертвы резни на фермах Кент и Доллар

Фото: AP

Насилие порождало насилие. 12 мая 1985 года были убиты 70 жителей Вальветтитураи — родного города Прабхакарана. В ответ 14 мая боевики устроили резню в Анурадхапуре. Жертвами крупнейшей атаки стали 146 мирных жителей
На фото: убитые повстанцами сингалы

Фото: Victoria Graham / AP

Летом 1987-го премьер-министр Индии Раджив Ганди решил помочь урегулировать межэтнический конфликт в соседнем государстве, направив на северо-восток Шри-Ланки 25-тысячный военный контингент
На фото: индийские военные прибывают в Джафну

Фото: Sondeep Shankar / AP

Войска должны были подавить повстанцев, лишив тем самым сингальское правительство «оснований» для преследования тамилов
На фото: проверка местных жителей на причастность к ТОТИ

Фото: Dexter Cruez / AP

Однако миротворческая операция закончилась провалом. Вступив в вооруженное столкновение с «тиграми», индийские силы понесли большие потери. В марте 1990 года они были вынуждены покинуть остров. За 32 месяца операции погибли около 1 тыс. индийских солдат и свыше 5 тыс. ланкийцев

Фото: Jeff Widener / AP

Самому Ганди помощь Шри-Ланке и вовсе стоила жизни: в мае 1991 года смертница из ТОТИ взорвала политика во время предвыборной встречи. В результате теракта погибли 15 человек
На фото: похороны Раджива Ганди

Фото: Carl Ho / Reuters

Военный потенциал «тигров» поддерживали героиновый траффик из Афганистана и пожертвования тамильской диаспоры, которая насчитывала более 80 млн человек в 40 странах. По разным оценкам, повстанцы ежемесячно получали из-за рубежа по $2–3 млн. Кроме того, на начальных этапах конфликта в подготовке боевиков помогали специалисты из Индии

Фото: Barbara Walton / AP

В первой половине 90-х гражданская война разгорелась с новой силой. Боевики отметились рядом убийств высокопоставленных чиновников, в том числе командующего ВМС Шри-Ланки Кланси Фернандо и президента Ранасингхе Премадасы, который обещал очистить джунгли от «тигров»
На фото: ТОТИ патрулируют улицу

Фото: Jake Gavin / AP

В 1993 году смертник взорвал Премадасы во время первомайской демонстрации в Коломбо
На фото: место теракта, в котором погиб президент Шри-Ланки

Фото: AFP

При этом «тигры» боролись не только с правящей верхушкой страны, но и с ее политическими оппонентами. В 1994 году смертница лишила жизни лидера ланкийской оппозиции Гамини Диссанаяке, подорвав себя во время предвыборного митинга в Тоталанге. Жертвами атаки стали 53 человека
На фото: похороны Гамини Диссанаяке

Фото: AP

Несмотря на громкие теракты, к 1995 году правительственным войскам удалось взять Джафну под контроль
На фото: тамилы покидают свои дома из-за наступления правительственной армии

Фото: Reuters

Власти заключили с повстанцами перемирие, но продлилось оно недолго. Боевые действия возобновились, когда после стодневного затишья смертники из подразделения «Морских тигров» подорвали два правительственных катера. Кроме того, ТОТИ стали активно применять американские ПЗРК «Стингер»

Фото: Reuters

Военный потенциал «тигров» стремительно нарастал, к концу 90-х в рядах группировки состояло более 14 тыс. боевиков, большая часть из которых была представлена молодыми фанатиками в возрасте 15-18 лет
На фото: тамильские подростки с оружием в тренировочном лагере

Фото: Liu Heung Shing / AP

Среди тамильских повстанцев было немало женщин-камикадзе. Они специально вербовались в диверсионно-террористическое подразделение «Черные тигры», готовившее атаки на военные и гражданские объекты. Всего с 1987 по 2009 год смертники осуществили более 200 терактов, в том числе и на территории Индии
На фото: памятная стена с фотографиями погибших повстанцев

Фото: Eranga Jayawardena / AP

Сепаратистская группировка имела на вооружении не только тяжелую артиллерию, но и флот, куда входило до 500 катеров и несколько сверхмалых подводных лодок. Так, в 1997 году «тигры» захватили в открытом море судно с боеприпасами, предназначавшимися правительственным войскам. По разным подсчетам, за время войны ТОТИ уничтожили половину корабельного состава ВМС Шри-Ланки

Фото: Gurinder Osan / AP

В начале 2000-х «тигры» предприняли решительное наступление на севере страны, которое войскам удалось остановить с большим трудом. Одной из самых дерзких операций ТОТИ стала атака на аэропорт имени Бандаранаике в Коломбо, в результате которой были повреждены сразу 26 воздушных судов, включая вертолеты Ми-17 и Ми-24, штурмовик МиГ-27, а также пассажирский самолет Airbus A330

Фото: Gemunu Amarasinghe / AP

Когда над островом нависла реальная угроза разделения, правительство Шри-Ланки заявило о готовности начать переговоры с сепаратистами. К тому моменту они контролировали как минимум треть страны

Фото: David Guttenfelder / AP

Но неожиданно и сами «тигры» заявили о готовности разрешить конфликт мирным путем. Группировка опасалась решимости США поддержать правительственные войска в борьбе с терроризмом. В феврале 2002 года стороны заключили меморандум о взаимопонимании, в рамках которого ТОТИ отказались от своего основного требования — о создании независимого государства
На фото: миротворцы ООН в Кукулеганге

Фото: Eranga Jayawardena / AP

В течение трех лет посредником в диалоге между властями и «тиграми» выступала Норвегия
На фото: переговоры в Осло

Фото: Scanpix / Heiko Junge LOCH / JDP / Reuters

В апреле 2002 года лидер ТОТИ Велупиллаи Прабхакаран дал единственную крупную пресс-конференцию (на фото), подтвердив приверженность повстанцев мирному урегулированию. Он призвал Индию снять с «тигров» статус террористической группировки, но брать на себя ответственность за убийство Раджива Ганди отказался, посоветовав журналистам не копаться в «трагическом инциденте» десятилетней давности

Фото: Anuruddha Lokuhapuarachchi / Reuters

В 2004 году на остров обрушилось цунами, унесшее жизни более 35 тыс. человек и обострившее конфликт между тамилами и сингалами. Параллельно в стане ТОТИ произошел раскол. В 2006-м столкновения между армией и «тиграми» возобновились
На фото: лагерь беженцев в Баттикалоа

Фото: Gemunu Amarasinghe / AP

2 января 2008 года в Коломбо произошел очередной теракт, в результате которого погибло пять человек, еще 28 получили ранения. После этого власти решили официально выйти из перемирия с «тиграми», которое последние два года и так существовало лишь на бумаге

Фото: Gemunu Amarasinghe / AP

На этот раз перевес оказался на стороне правительственных сил. 18 мая 2009 года в ходе наступления армии на севере был убит Велупиллаи Прабхакаран. При нем обнаружены жетон №001, два пистолета, винтовка, спутниковый телефон и лекарство от диабета. На следующий день президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса официально провозгласил победу над терроризмом

Фото: Gemunu Amarasinghe / AP

На фото: обломки самолета ТОТИ, сбитого ВВС Шри-Ланки недалеко от Коломбо

Фото: Eranga Jayawardena / AP

После окончания боевых действий более 11 тыс. боевиков ТОТИ, в том числе почти 600 несовершеннолетних повстанцев, сдались правительственным силам. Для их реинтеграции было создано 24 реабилитационных центра. Свыше 1 тыс. «тигров» бежали в Индию
На фото: члены ТОТИ

Фото: Gemunu Amarasinghe / AP

По данным ООН, продлившаяся 26 лет гражданская война унесла жизни от 80 тыс. до 100 тыс. человек, при этом только в ходе последнего ее этапа погибли до 40 тыс. мирных жителей. Организация обвиняет в зверствах не только повстанцев, но и правительство Шри-Ланки, требуя расследования нарушений прав человека с обеих сторон
На фото: жители острова празднуют поражение ТОТИ и окончание конфликта

Фото: Eranga Jayawardena / AP

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