Сикх со многими неизвестными

Сделанное 18 сентября заявление канадского премьер-министра Джастина Трюдо о возможной причастности индийских спецслужб к убийству одного из лидеров сикхской общины Канады ввергло обе страны в грандиозный дипломатический скандал. «Ъ» постарался разобраться в биографии «лидера сикхских сепаратистов в Канаде». Как выяснилось, достоверно известно о нем не так уж и много. Остальное — обвинения и похвалы, истинность которых вызывает массу вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плакат с изображением Хардипа Сингха Ниджара, убийство которого рассорило Канаду и Индию

Фото: Chris Helgren/File Photo, Reuters Плакат с изображением Хардипа Сингха Ниджара, убийство которого рассорило Канаду и Индию

Фото: Chris Helgren/File Photo, Reuters

Хардипу Сингху Ниджару было 45 лет, когда его убили в канадском городе Суррей в июне нынешнего года. Убийство сразу привлекло внимание и канадской, и индийской прессы. В Канаде упор делали на загадочное убийство одного из представителей местной общины сикхов и гражданина Канады. Власти Индии же говорили о том, что смерть настигла признанного властями страны террориста и сикхского сепаратиста, действующего в штате Пенджаб.

Журналистов и аналитиков интересовали политические и дипломатические последствия случившегося. При этом личность и биография самого убитого оставались на втором плане. Этому есть объяснение. Скудные данные о Ниджаре как человеке никак не соответствуют той аттестации, которую ему дают в обеих странах.

Дважды оставленный

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сикхи на акции протеста против убийства Ниджара. Они утвержадют, что за этим стоят индийские спецслужбы

Фото: Muhammad Sajjad, AP Сикхи на акции протеста против убийства Ниджара. Они утвержадют, что за этим стоят индийские спецслужбы

Фото: Muhammad Sajjad, AP

Более или менее достоверно известно, что будущий террорист или борец за права сикхов на самоопределение родился в октябре 1977 года в деревне Бхар-Сингх-Пура в Пенджабе. А следующая более или менее достоверная веха в его биографии — появление в международном аэропорту Пирсон в Торонто 10 февраля 1997 года. О том, как он жил 19 с небольшим лет между этими двумя датами, известно только с его слов. Точнее, из его заявления на предоставление убежища в Канаде, которое он представил по прибытии в Канаду.

В начале 1990-х годов в Пенджабе усилилось противостояние между сикхским большинством и управляющими штатом индийскими властями. Ответом властей на активизацию националистов стали репрессии, коснувшиеся, по утверждению Ниджара, его семьи.

Первым, как он говорил, был арестован его брат. Когда их отец обратился за помощью к правозащитникам, арестовали и его. А в 1995 году полиция схватила и самого Ниджара. И в этом месте в рассказе Ниджара появляются нестыковки.

По его словам, в полицейском участке его зверски пытали, подвешивая к потолку за руки и подводя электроды к мошонке. В самих этих пытках как таковых, конечно, нет ничего необычного. Однако, как утверждал Ниджар, делалось все это для того, чтобы узнать местонахождение его брата и отца. При этом он ни разу не упомянул, как им удалось (если удалось) бежать из полицейского заключения или почему они были освобождены.

Вскоре его, однако, освободили. По словам юноши — за взятку в $800. После этого он некоторое время скрывался у родственников в другом штате, а потом отправился в Канаду.

Канадские иммиграционные власти, однако, сочли Ниджара человеком ненадежным, а его показания — лживыми. Медицинское заключение, которым Ниджар надеялся подтвердить свой рассказ, было написано с огромным количеством грамматических ошибок. Причем таких, какие бы ни один врач не смог бы сделать.

Кроме того, в Канаду Ниджар прибыл по поддельному паспорту, а канадские медики не зафиксировали у него никаких следов пыток, которые должны были остаться на теле даже через несколько лет. В убежище Ниджару отказали, но разрешили остаться в стране.

Ниджар попытался снова. На этот раз женившись на гражданке Канады. Подлинность брака он доказывал многочисленными семейными фотографиями и заявлением самой гражданки Канады о том, как сильно она его любит. И снова иммиграционные власти усомнились в честности заявителя.

Для начала оказалось, что канадка сама получила гражданство только за год до знакомства с Ниджаром. Более того, подняв дело о ее натурализации, выяснилось, что сама она получила гражданство по письму еще одного человека, также назвавшегося ее мужем. Все признаки фиктивного брака были налицо, но Ниджару снова разрешили остаться.

Гражданство он получил только через десять лет. При этом власти никак не объясняют обстоятельства натурализации беженца, которому было дважды отказано в предоставлении убежища.

Канадский сантехник

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Канаде Ниджар считался лидером местной общины сикхов. В Индии он был признан опасным террористом и сепаратистом

Фото: AP В Канаде Ниджар считался лидером местной общины сикхов. В Индии он был признан опасным террористом и сепаратистом

Фото: AP

Казалось бы, данных о том, чем Ниджар занимался в Канаде, должно быть больше. Но это не так. Достоверно известно, что он действительно вступил в брак с той женщиной, которая помогла ему остаться в стране, и поселился в небольшом городке Суррей в провинции Британская Колумбия.

Там он открыл свое небольшое дело, став сантехником. У него родилось двое детей. Жители ставшего родным города не очень хорошо его помнят, как не очень хорошо помнят и его профессиональную деятельность.

Но если Ниджар-сантехник ничем не прославился, то Ниджар-активист получил куда большую известность. Правда, и тут больше вопросов, чем ответов.

По данным канадских СМИ, впервые о Ниджаре как о серьезном участнике движения сикхов-сепаратистов заговорили в 2007 году после одного из терактов в Пенджабе. Индийские власти арестовали тогда несколько подозреваемых. В ходе допросов всплыло имя Ниджара, которого следствие потом и указало в качестве организатора преступления.

А после того как все без исключения арестованные по делу были оправданы в суде, Ниджар вовсе остался чуть ли не единственным обвиняемым по этому делу, притом что в Пенджабе он не появлялся лет десять и про него точно было известно, что и за пределы Канады он в это время не выезжал.

Тем не менее, оказавшись в поле зрения индийских спецслужб, он из него больше и не выходил. Бонусом ему стал рост известности в сикхской общине Канады. Его начали приглашать на встречи. Он стал регулярно выступать с речами о борьбе своего народа за самоопределение. Получив канадский паспорт, он принялся разъезжать по миру, где выступал уже от имени всех канадских сикхов.

В 2013 году он отправился в Женеву, где потребовал (безуспешно) от Совета по правам человека ООН признать «геноцид сикхов в Индии». На следующий год он посетил штаб-квартиру ООН, требуя (тоже безуспешно) поддержки мирового сообщества по вопросу о проведении референдума о независимости Пенджаба.

Похоже, именно международная деятельность Ниджара усилила внимание индийских властей. Во всяком случае, менее чем через полгода после его выступления в Нью-Йорке Индия через Интерпол объявила Ниджара в международный розыск, назвав его «руководителем/активным участником» террористической группировки «Силы халистанских тигров». Индийская полиция не потрудилась приложить к ордеру каких-то безусловных доказательств его причастности к деятельности организации.

Звание «лидера», однако, за ним закрепилось, и даже в «Википедии» в небольшой статье об организации он числится ее руководителем. В 2016 году последовал второй международный ордер на арест Ниджара — теперь уже как «организатора и ключевого заговорщика многочисленных террористических актов в Индии».

В 2018 году Ниджар уже окончательно закрепился в качестве одного из лидеров сикхской общины Канады и возглавил расположенный в Суррее храм Гуру Нанак Сикх Гурдвара.

После этого главный министр штата Пенджаб обратился непосредственно к премьер-министру Джастину Трюдо с призывом обуздать сикхских сепаратистов в Канаде и передал ему список известных террористов. В нем, естественно, фигурировало и имя Ниджара.

Обращение к премьер-министру Канады сработало. Буквально через несколько дней Ниджар был арестован, провел в заключении сутки и был выпущен на свободу. В своем письме премьер-министру Ниджар постарался успокоить политика, заявив, что все обвинения в его адрес — ложь, попытки очернить его и наказать за активную гражданскую позицию. Официального ответа Ниджар не получил, но было понятно, что его письмо приняли к сведению.

Посмертная слава

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сикхи неподалеку от места убийства Ниджара. Он был застрелен в своем автомобиле, когда выезжал со стоянки храма

Фото: AP Сикхи неподалеку от места убийства Ниджара. Он был застрелен в своем автомобиле, когда выезжал со стоянки храма

Фото: AP

Международная известность пришла к Ниджару только после смерти. Вечером 18 июня 2023 года Ниджар припарковался у храма и вышел из своего автомобиля, серого Ram 1500. В этот момент к нему подбежали двое неизвестных и сделали несколько выстрелов в упор. Как сообщается в полицейском протоколе, несчастный умер до приезда полиции и врачей. Полиция Суррея начала расследование, имея целый список возможных подозреваемых: за годы руководства храмом Ниджар активно судился с другими представителями сикхской общины — правда, по вполне гражданским делам.

Первой на индийские спецслужбы как на организаторов преступления, которое все еще расследуется полицией, указала Всемирная сикхская организация Канады. «Ниджар открыто и неоднократно заявлял, что может стать жертвой индийской разведки»,— указала она в своем заявлении.

С этим согласились многие знавшие Ниджара лично и лидеры сикхской общины страны. Для канадских журналистов эта теория стала едва ли не ключевой. Их индийские коллеги, разумеется, не говорят о причастности властей своей страны к убийству, но не сомневаются, по крайней мере публично, в том, что пуля настигла одного из лидеров сикхского сопротивления в Пенджабе.

И только сами пенджабцы смотрят на это с некоторым недоумением. «Он уехал отсюда много лет назад, и никто о нем не вспоминает или как минимум не говорит»,— отметил в интервью The New York Times один из местных политиков (представляющий, правда, правящую партию, что делает его не таким уж незаинтересованным экспертом). Видный пенджабский журналист Джагтар Сингх, доверия к которому куда больше, говорит, однако, примерно то же самое. По его словам, Ниджар «был совершенно неизвестен (в Пенджабе.— “Ъ”)». Во всяком случае, за десятилетия журналистской работы в штате сам господин Сингх «ни разу не слышал о нем или о том, чем он занимается».

Впрочем, с «Википедией» не спорят. И если там написано, что Хардип Сингх Ниджар — лидер сикхских сепаратистов, то, значит, так оно и есть.

Виктор Бук