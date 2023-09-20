Индию обвинили в ужасном

В отношениях Индии и Канады разгорается скандал, связанный с убийством Хардипа Сингха Нижара, лидера сикхской общины в провинции Британская Колумбия. Власти Индии высылают высокопоставленного канадского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата сотрудника посольства Индии, возглавлявшего резидентуру индийской внешней разведки в Канаде. Оттава заявляет об «индийском следе» в ликвидации лидера сикхов, который выступал за отделение штата Пенджаб от Индии. Отвергая обвинения, Дели также свернул переговоры о подписании торгового соглашения с Канадой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вывеска возле сикхского храма после убийства Хардипа Сингха Ниджара на его территории

Фото: Chris Helgren, Reuters Вывеска возле сикхского храма после убийства Хардипа Сингха Ниджара на его территории

Фото: Chris Helgren, Reuters

О высылке высокопоставленного канадского дипломата, который должен покинуть страну в пятидневный срок, власти Индии объявили во вторник. «Посол Канады в Индии Кэмерон Маккей был проинформирован о решении правительства Индии, которое отражает растущую обеспокоенность вмешательством канадских дипломатов в наши внутренние дела и их участием в антииндийской деятельности»,— заявили в МИД Индии.

Объявление персоной нон грата канадского дипломата, имя которого не называется, прозвучало после того, как в понедельник Канада сообщила о выдворении из страны индийского дипломата Павана Кумара Рая. Канадская газета Toronto Star, обнародовавшая имя высылаемого сотрудника, сообщила со ссылкой на национальную службу разведки: работавший под крышей индийской дипмиссии Паван Кумар Рай возглавлял в стране резидентуру индийской внешней разведки Research and Analysis Wing (RAW).

Индийская газета Indian Express подтверждает принадлежность Павана Кумара Рая к спецслужбам, отмечая, что до поездки в командировку в Канаду он был кадровым офицером, занимавшимся борьбой с распространением наркотиков в индийском штате Пенджаб. «Канадские власти намеренно публично раскрыли имя высылаемого сотрудника индийского посольства по политическим соображениям. Им необходимы голоса сикхской диаспоры в Канаде»,— отмечает Indian Express.

Дипломатической войне Оттавы и Дели предшествовало заявление канадского премьера Джастина Трюдо, прокомментировавшего июньское убийство в городе Суррей провинции Британская Колумбия лидера местной общины сикхов Хардипа Сингха Нижара.

Напомним, что сикхизм — одна из религий, распространенных в Индии.

«В последние недели канадские органы безопасности изучали достоверные обвинения в потенциальной связи агентов правительства Индии с убийством гражданина Канады Нижара»,— заявил премьер Трюдо в специальном обращении в парламенте, назвав участие иностранного государства в убийстве канадского гражданина на территории страны нарушением ее суверенитета.

«На прошлой неделе на саммите G20 я сообщил об этом лично премьер-министру Индии Нарендре Моди. Я продолжаю призывать правительство Индии к сотрудничеству с Канадой для установления всех обстоятельств происшедшего»,— добавил он. «Мы не стремимся провоцировать Индию или заниматься эскалацией. Мы просто излагаем факты так, как мы их понимаем»,— заявил Джастин Трюдо уже после выступления в парламенте, отметив, что Канада намерена и дальше придерживаться своих демократических принципов, и призвав правительство Индии «отнестись к этому со всей серьезностью».

В Индии высказывания господина Трюдо вызвали бурю негодования. «Мы отвергаем заявление премьер-министра Канады в парламенте, а также заявление главы МИД страны. Обвинения в причастности правительства Индии к какому-либо акту насилия в Канаде абсурдны и ангажированы»,— говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Индии.

«Такие обвинения направлены на то, чтобы отвлечь внимание от террористов и экстремистов, которым было предоставлено убежище в Канаде и которые продолжают угрожать суверенитету и территориальной целостности Индии»,— отметили в дипломатическом ведомстве.

По информации индийских СМИ, ссылающихся на канцелярию премьера, в ходе состоявшейся 10 сентября в Дели на полях саммита G20 беседы с Джастином Трюдо Нарендра Моди выразил ему серьезную обеспокоенность антииндийскими действиями экстремистских элементов в Канаде, которые пропагандируют сепаратизм и подстрекают к насилию в отношении индийских дипломатов. Тем не менее последнее заявление премьера Трюдо свидетельствует о том, что, несмотря на разъяснения Нарендры Моди, он по-прежнему намерен искать в убийстве Хардипа Сингха Нижара «индийский след».

Лидер канадской сикхской общины, выступавший за отделение штата Пенджаб от Индии и создание независимого государства сикхов — Халистан, Хардип Сингх Нижар был застрелен 18 июня на парковке у гурдвары (сикхского храма) в городе Суррей.

Убийство совершили два человека в масках, которым удалось скрыться. После этого никаких новых подробностей о ходе расследования канадские правоохранительные органы не сообщали.

Отправившийся в эмиграцию в Канаду в 1997 году и ставший священнослужителем сикхского храма, Хардип Сингх Нижар был одним из самых узнаваемых заокеанских борцов за независимость Халистана путем создания сикхского этнорелигиозного государства в индийском штате Пенджаб.

В 2016 году власти Индии объявили Хардипа Сингха Нижара террористом и потребовали его экстрадиции. Индийское Центральное бюро расследований выдало ордер на его арест, обвинив в подготовке взрыва в Пенджабе в 2007 году. Кроме того, как сообщила газета Times of India, он руководил находящимися рядом с городом Мишен в Британской Колумбии тренировочными лагерями сикхов, где якобы шла подготовка «борцов за дело Халистана».

Добиться выдачи лидера канадской сикхской общины Дели так и не удалось. Сам же Хардип Сингх Нижар отрицал выдвинутые против него обвинения, называя себя «мирным гражданским активистом». Он призывал премьера Трюдо «опровергнуть сфабрикованные, необоснованные, вымышленные и политически мотивированные обвинения… со стороны индийского правительства».

Сепаратистское движение сикхов, готовившихся к вооруженной борьбе за независимость от Индии, находилось на подъеме в 70–80-е годы прошлого века. В июне 1984 года правительство Индиры Ганди приняло решение провести спецоперацию «Голубая звезда» в Золотом храме столицы Пенджаба Амритсар, где скрывались идеологи сикхского сепаратистского движения и хранился большой арсенал оружия.

В ходе зачистки храма, продолжавшейся три дня, по официальным данным, погибли 83 военнослужащих, а также 492 человека внутри храма — как боевики, так и паломники. Сикхи уверены, что на самом деле жертв было гораздо больше.

После зачистки Золотого храма, стоившей Индире Ганди жизни (в октябре того же года ее расстреляли собственные охранники-сикхи), сепаратистское движение в Пенджабе фактически сошло на нет, а его уцелевшие лидеры отправились в эмиграцию. Однако и за рубежом они не оставляли попыток поднять новую волну сепаратизма в штате.

Между тем продолжающийся скандал в отношениях Дели и Оттавы уже привел к приостановке переговоров о подписании торгового соглашения между Индией и Канадой.

«Мы поставили торговый диалог с Канадой на паузу. Нам необходимо убедиться, что геополитически и экономически мы находимся на одной волне. Определенные проблемы, которые вызывают серьезную озабоченность, были освещены на встрече между премьер-министром Нарендрой Моди и премьер-министром Джастином Трюдо»,— пояснил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. Это заявление прозвучало вскоре после того, как Канада отменила визит торговой миссии в Индию, которая должна была прибыть в Мумбаи в начале октября.

Сергей Строкань