Le Soir: Бельгия обнародовала план по отказу от российских алмазов

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо представил ведущим представителям алмазной отрасли на Генассамблее в Нью-Йорке план по вытеснению с рынка российских драгоценных камней. Об этом сообщило бельгийское издание Le Soir.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron / Reuters Фото: Johanna Geron / Reuters

Как передает издание, механизм предотвращения попадания на рынок российских камней почти готов. Однако для его эффективной работы и запуска с 1 января 2024 года нужно обеспечить участие всех ведущих игроков отрасли.

Предполагается, что новый протокол отслеживания алмазов будет опираться на несколько механизмов контроля, в том числе на Кимберлийский процесс (система сертификации 2003 года для предотвращения притока необработанных алмазов из зон конфликтов на мировые рынки). Механизм будет обеспечен защитой через технологию блокчейн. По данным Le Soir, если план Бельгии окажется успешным, это приведет к вытеснению российских камней с рынка в пользу алмазов с африканского континента.

Как сообщало ранее Le Soir со ссылкой на бельгийского дипломата, Бельгия руководит разработкой плана по отказу от российских алмазов. Страна не случайно взяла на себя эти полномочия, поскольку в бельгийском Антверпене находится один из мировых центров торговли и обработки алмазов.

В разработке плана по запрету российских алмазов также участвуют Еврокомиссия и США. Ограничения могут вступить в силу с 1 января 2024 года. Страны G7 могут объявить о запрете в конце сентября—октябре, Евросоюз — в октябре-ноябре.

О том, как санкции отразились на компании,— в материале «Алмазы не заметили санкций».

Анастасия Ларина