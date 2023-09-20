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Коммерсантъ FM
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АЛРОСА по запросу Индии приостановит продажи алмазов на два месяца

Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА по запросу Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии временно приостановит распределение алмазного сырья в сентябре и октябре из-за низкого спроса. Об этом сообщили в индийском регуляторе.

«Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе гранильных фабрик»,— говорится в сообщении регулятора.

Аналогичная просьба поступала от индийского регулятора в разгар пандемии в 2020 году. Тогда продажи бриллиантов практически остановились из-за закрытия торговых центров и прекращения путешествий. Однако просьба была обращена к местным компаниям. Их просили воздержаться от закупок алмазов, чтобы снизить давление на отрасль.

В сообщении индийского регулятора говорится, что АЛРОСА, в свою очередь, попросила партнеров по отрасли придерживаться установленных ограничений. «Эти коллективные усилия направлены на повышение доверия в отрасли и укрепление отношений между всеми стейкхолдерами»,— цитирует АЛРОСА регулятор.

В сентябре глава регулятора Випул Шах выразил обеспокоенность индийской алмазной отрасли, упомянув снижение спроса, влияние на рынок выращенных в лабораториях алмазов, а также проблемы с профильными запасами и производством, экономический спад в США и Китае и геополитическую нестабильность. Он попросил поддержать временную корректировку поставок необработанных алмазов.

Индия — ключевой потребителем российских алмазов. Годовой объем экспорта российских алмазов Индией оценивают в $4 млрд. Несмотря санкции США против АЛРОСА, гранильным компаниям Индии пока не препятствуют закупать и обрабатывать российские алмазы. Ситуация может измениться, если страны G7 и ЕС введут эмбарго на алмазы из России.

По данным Le Soir, Бельгия руководит разработкой плана по отказу ЕС и стран G7 от российских алмазов. По информации издания, ограничения могут вступить в силу с 1 января 2024 года.

Анастасия Ларина

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