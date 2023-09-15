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Коммерсантъ FM
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Le Soir: Бельгия настаивает на введении осенью санкций против российских алмазов

Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность введения санкций на российские алмазы в октябре или ноябре 2023 года, сообщает бельгийская газета Le Soir со ссылкой на собственные источники в правительстве страны. Журналисты уточняют, что разработкой плана санкций Запада против российских алмазов руководит Бельгия, где находится один из мировых центров торговли и обработки этих драгоценных камней — город Антверпен.

По данным собеседников Le Soir, запрет на импорт и ввоз в ЕС российских алмазов может быть включен в новый пакет санкций, который сейчас разрабатывается европейскими чиновниками. При этом существует вариант, что запрет может быть введен не только на европейском уровне, а во всех государствах G7.

Запрет, в случае его принятия, вступит в силу с 1 января 2024 года, уточняет издание. Предполагается, что на территории ЕС разрешат приобретение, продажу и обработку алмазов только с нероссийской маркировкой. При этом на сегодняшний день на уровне Евросоюза обсуждается лишь введений санкций в отношении алмазов из РФ, на обработанные бриллианты запрет будет вводиться позже и поэтапно.

Введение ограничений на торговлю российскими алмазами глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал в мае. Тогда господин Мишель подчеркнул, что «российские алмазы не вечны». Ранее бельгийские чиновники выступали против ограничений и заявляли, что запрет может повлиять на торговлю бриллиантами в Антверпене, «мировом алмазном центре». Российская компания АЛРОСА (MOEX: ALRS), которая является одним из крупнейших производителей алмазов, уже находится под санкциями США и Великобритании.

Как санкции отразились на компании — в публикации «Ъ» «Алмазы не заметили санкций».

Александр Кислов

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