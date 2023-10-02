Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Politico: США хотят внедрить на Украине протоколы НАТО и приватизировать банки

В распоряжение газеты Politico попал документ, раскрывающий цели США на Украине. В их числе — приватизация украинских банков и интеграция протоколов НАТО в украинских вооруженных силах.

Издание отмечает, что конфиденциальный документ примерно в три раза больше, опубликованного месяц назад плана комплексного развития Украины (Integrated Country Strategy). Планы США по приватизации украинских банков, в частности, затрагивают возвращении «Альфа-банка» национализацию которого власти Украины инициировали еще в 2022 году. Тогда банк был переименован в Sense Bank. 21 июля 2023 года национализация банка была завершена.

Одной из задач, в конфиденциальной версии, ставится «формирование профессионального корпуса младших офицеров и унтер-офицеров, соответствующих стандартной доктрине и принципам НАТО». Также в документе прописан «план сопротивления на национальном уровне». Он подразумевает подпольное сопротивление в случае перехода украинских территорий под юрисдикцию России. Анонимный источник Politico, работающий в госдепартаменте США, отказался комментировать этот пункт.

В конфиденциальном долгосрочном плане комплексного развития Украины прописаны антикоррупционные меры, направленные на перераспределение энергетического и горнодобывающего сектора с целью снизить влияние элит на политику страны. Также США готовы помочь искоренить коррупцию на Украине: от помощи местным органам власти в оценке коррупционных рисков до реформ в кадровых службах. Отдельное внимание Вашингтон уделяет реформе судебной системы Украины, в частности, планирует отобрать более 2000 новых судей и устранить более 9000 жалоб на неправомерное поведение судей.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...