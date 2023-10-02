Politico: США хотят внедрить на Украине протоколы НАТО и приватизировать банки

В распоряжение газеты Politico попал документ, раскрывающий цели США на Украине. В их числе — приватизация украинских банков и интеграция протоколов НАТО в украинских вооруженных силах.

Издание отмечает, что конфиденциальный документ примерно в три раза больше, опубликованного месяц назад плана комплексного развития Украины (Integrated Country Strategy). Планы США по приватизации украинских банков, в частности, затрагивают возвращении «Альфа-банка» национализацию которого власти Украины инициировали еще в 2022 году. Тогда банк был переименован в Sense Bank. 21 июля 2023 года национализация банка была завершена.

Одной из задач, в конфиденциальной версии, ставится «формирование профессионального корпуса младших офицеров и унтер-офицеров, соответствующих стандартной доктрине и принципам НАТО». Также в документе прописан «план сопротивления на национальном уровне». Он подразумевает подпольное сопротивление в случае перехода украинских территорий под юрисдикцию России. Анонимный источник Politico, работающий в госдепартаменте США, отказался комментировать этот пункт.

В конфиденциальном долгосрочном плане комплексного развития Украины прописаны антикоррупционные меры, направленные на перераспределение энергетического и горнодобывающего сектора с целью снизить влияние элит на политику страны. Также США готовы помочь искоренить коррупцию на Украине: от помощи местным органам власти в оценке коррупционных рисков до реформ в кадровых службах. Отдельное внимание Вашингтон уделяет реформе судебной системы Украины, в частности, планирует отобрать более 2000 новых судей и устранить более 9000 жалоб на неправомерное поведение судей.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова