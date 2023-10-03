Astrum Entertainment возглавил выходец из My.Games

Российский издатель видеоигр Astrum Entertainment сменил генерального директора, говорится в сообщении компании, поступившем в «Ъ». Новым гендиректором компании стал Алексей Изотов, до назначения он возглавлял отдел издательства в Mail.ru Group и My.Games.

«Алексей Изотов занимал ключевые позиции внутри игрового блока Mail.ru Group, включая должность руководителя направления издательства и разработки игр для ПК и консолей. На своих позициях Алексей принимал участие в выводе на рынок крупных игровых проектов и получил обширный опыт работы с зарубежными партнерами, в том числе из стран Азии»,— говорится в сообщении компании. Господин Изотов сменил на посту Сергея Ефремова, который займет должность главного операционного директора компании.

Astrum Entertainment (ООО «Аструм»), по данным «СПАРК Интерфакс», была учреждена в январе 2022 года структурами холдинга VK (до января 2023 года юрлицо называлось ООО «Май Геймз»). После того как компания My.Games была в 2022 году продана VK Александру Чачаве, а затем объявила о своем уходе с российского рынка, Astrum Entertainment начала получать на безденежной основе часть игровых активов My.Games.

В частности, в Astrum перешли права на издательство в России таких игр, как Warface, Perfect World, Lost Ark, Battle Teams 2 и др. Кроме того, изменилась и структура компании: с декабря 2022 года ее учредителем стало АО «Мультипликатор групп», которое принадлежит некоему Кириллу Примакову. Помимо этого в состав АО стали входить компании, которые позиционируют себя как разработчиков игр: ООО «Смартфонио», ООО «Имбакод» и др.

О том, как видеоиграм предлагают сплотиться вокруг VK,— в материале «Ъ» «Разработчики сыграли в стратегию».

Никита Королев