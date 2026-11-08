Елена Рыбакина снялась с итогового турнира WTA из-за вирусной инфекции

Первая ракетка мира по итогам года Елена Рыбакина из Казахстана отказалась от участия в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $10 млн, который начинается в Индиан-Уэллсе. Причиной этого решения, как сообщается на сайте WTA, стала вирусная инфекция. На этой неделе теннисистка приняла участие в фотосессии для участниц турнира, но не пришла на традиционное мероприятие, подразумевающее общение с аккредитованными журналистами. Ранее Рыбакиной из-за плохого самочувствия пришлось прервать телевизионное интервью для Canal+.