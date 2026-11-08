Елена Рыбакина снялась с итогового турнира WTA из-за вирусной инфекции
Первая ракетка мира по итогам года Елена Рыбакина из Казахстана отказалась от участия в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $10 млн, который начинается в Индиан-Уэллсе. Причиной этого решения, как сообщается на сайте WTA, стала вирусная инфекция. На этой неделе теннисистка приняла участие в фотосессии для участниц турнира, но не пришла на традиционное мероприятие, подразумевающее общение с аккредитованными журналистами. Ранее Рыбакиной из-за плохого самочувствия пришлось прервать телевизионное интервью для Canal+.
Место Рыбакиной в списке участниц WTA Finals заняла первая запасная — украинка Марта Костюк, которая поздно вечером по московскому времени в стартовом матче группы 1 встретится с чешкой Линдой Носковой. После этого сыграют американки Джессика Пегула и Коко Гауфф. В группу 2 вошли белоруска Арина Соболенко, россиянка Мирра Андреева, украинка Элина Свитолина и чешка Каролина Мухова. Их матчи начнутся 9 ноября. Второй запасной является россиянка Диана Шнайдер, которая получит возможность вступить в борьбу в случае травмы или болезни еще одной участницы.