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Коммерсантъ FM
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Игры с мультипликатором

Российские активы My.Games собирают в новый холдинг

АО «Мультипликатор групп», которое в конце 2022 года стало владельцем активов MY.Games, начало реструктуризацию. Компания купила трех новых разработчиков игр в дополнение к «Пиксонику» и СП с Innova. На рынке считают, что в дальнейшем на базе «Мультипликатор групп» появится игровой холдинг, который будет работать в партнерстве с VK Play. Бенефициары «Мультипликатор групп» до сих пор неизвестны. Источники “Ъ” полагают, что речь идет о «крупном инвесторе, который не хочет афишировать связь с российским рынком».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В базе «СПАРК-Интерфакс» “Ъ” обнаружил, что 27 марта АО «Мультипликатор групп», которое в конце прошлого года получило контроль над активами My.Games, купило три структуры, позиционирующие себя как разработчики видеоигр. Это ООО «Имбакод» (до сделки на 100% принадлежало Алексею Кокташу; разработчик игр для ПК и консолей), ООО «Смартфонио» (принадлежало Ольге Грищенко; мобильные игры) и ООО «Н-Джинн» (принадлежало Кириллу Примакову; «разработчик кода под ключ»). Все три ООО были учреждены только в начале января.

АО «Мультипликатор групп» создано в 2021 году с уставным капиталом 76 тыс. руб. и на 100%принадлежит Кириллу Примакову. В конце декабря 2022 года, через три месяца после объявления о продаже игрового подразделения VK My.Games Александру Чачаве за $642 млн и через две недели после объявления об уходе компании из РФ, портфель «Мультипликатор групп» начал пополняться профильными активами (см. “Ъ” от 15 декабря 2022 года). В течение нескольких недель группа получила ООО «Май Геймс» (переименовано в «Аструм», бренд Astrum Entertainment), ООО «Пиксоник» (крупный разработчик мобильных игр с выручкой за 2021 год в 1,5 млрд руб. и чистой прибылью 288 млн руб., принадлежал VK до продажи My.Games).

В том же декабре 2022 года группа создала СП «Гейм Альянс» с издателем игр «Иннова Дистрибьюшн» (выпускает в РФ онлайн-игры, в частности Lineage II, Blade & Soul и Ragnarok, владеет игровым магазином 4Game) в соотношении 49% и 51% соответственно. В My.Games поясняли, что СП перейдут игры, которые до 2022 года развивались в России,— My.Games: Warface, Perfect World, «Аллоды Онлайн» и т. п.

Кирилл Примаков не известен ни одному из опрошенных “Ъ” собеседников в российских и зарубежных русскоязычных игровых студиях. Два источника “Ъ” считают, что он «выступает номинальным владельцем», за которым «скорее всего, стоит крупный инвестор, не желающий афишировать связь с российским рынком». “Ъ” не удалось найти контакты представителей «Мультипликатор групп», поэтому запрос был направлен в «Аструм» — дочернюю структуру АО. В компании отказались от комментариев.

Источник “Ъ”, близкий к «Аструм», предполагает, что в дальнейшем на базе «Мультипликатор групп» будет построен крупный игровой холдинг, который займется разработкой и издательством игр, а также поглощением небольших студий, действуя в партнерстве с VK Play. В VK Play “Ъ” сказали, что сотрудничают «со всеми ключевыми издателями и разработчиками в регионе». «Astrum Entertainment — один из крупнейших издателей, который продолжает расти за счет новых игр, например, Atomic Heart и Battle Teams 2. Компания уже работает с VK Play, можно ожидать развития сотрудничества в дальнейшем»,— добавляет источник “Ъ” на игровом рынке.

«Идея строить нового игрока в российской разработке видеоигр выглядит осмысленной: рынок пустеет, надо его заполнять новыми проектами,— считает экс-директор по продукту Wargaming Вячеслав Макаров.— Как минимум ниша условно бесплатных онлайн-игр достаточно велика и в новых условия будет расширяться». Судьба мобильного игрового рынка, уточняет эксперт, менее определенная из-за проблем с публикацией контента в AppStore и Google Play, «но и тут есть надежда как на развитие локальных магазинов мобильных приложений, так и на выход на азиатские рынки».

Никита Королев

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