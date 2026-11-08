Нейросетям задают границы
Возможно ли создание суверенного ИИ
Европейские компании не используют нейросети на полную мощность из-за опасений за корпоративные данные. Чтобы защитить конфиденциальную информацию, такие гиганты, как Airbus и BMW, переходят на закрытые системы и пытаются создать собственный «суверенный ИИ», пишет испанская газета El Pais.
Компании опасаются доверять свои данные разработкам OpenAI, Anthropic, Google и Microsoft. Ведь использование этих сервисов может потребовать передачи конфиденциальной информации в американские облака. Но добиться полной независимости от США все равно не получится, отмечают эксперты, хотя бы из-за невозможности отказаться от чипов американской Nvidia. В России ситуация с ИИ-суверенитетом не лучше, считает гендиректор консалтинговой IT-компании Umbrella Group Станислав Мешков:
«Бизнес боится, что его ноу-хау, бизнес-процессы утекут в общую сеть, и любой из конкурентов сможет их получить и повторить. Кроме того, зачастую нейросеть может обучиться на данных компании, и ее конкурентам будет еще и еще проще делать все то же самое.
В России с суверенитетом все тоже не очень хорошо, потому что мы отстаем слишком сильно. Разрыв в год или два может равняться отставанию по уровню нейросетей в десятки раз и тому, что модели могут решать и как они могут взаимодействовать с реальностью. Сейчас самые лучшие модели находятся в США либо в Китае. Все "железо", чипы — там же, это все надо закупать. Все те специалисты, которые хорошо понимают, как надо обучать нейросети, и получили практический опыт, также находятся в США. Может быть и такое, что главные нейросети будут находиться в Америке и КНР и уйдут очень далеко, а то, что делается внутри, станет просто слишком безнадежно устаревать и отставать».
Как пишет El Pais, Евросоюз пытается развивать собственное производство микросхем, поддерживает местных разработчиков ИИ и вкладывается в строительство дата-центров. Однако и здесь возникают трудности. В частности, центры обработки данных потребляют огромное количество электроэнергии и воды. И это все чаще вызывает недовольство местных жителей.
Проблема проявилась и на американских выборах. В 10 штатах на голосование вынесли 41 вопрос, связанный со строительством ЦОДов. В большинстве случаев избиратели выступили против новых проектов. Такие настроения могут затормозить развитие ИИ-индустрии по всему миру, считает руководитель проекта «Технологии» в «Российской газете», автор Telegram-канала «Токсичная цифра» Олег Капранов:
«Нельзя сказать, что создание каких-то абсолютно изолированных моделей, невозможная задача. Весь вопрос в качестве этих моделей, в том массиве данных, на котором они обучаются.
Первая часть — аппаратная: это процессоры, которые необходимы для обучения нейросетей. Их надлежащего качества сегодня производит действительно одна компания — TSMC, которая делает их в первую очередь для Nvidia. Дальше у нас есть проблемы с дата-центрами, хранением данных, есть довольно большой дефицит по миру.
Плюс мы видим сегодня политический контекст в США по итогам довыборов в Конгресс и Сенат на позиции губернаторов. Пришедшие к власти представители Демократической партии довольно активно начали действовать против ЦОДов, строящихся для систем искусственного интеллекта. Это не сделает жизнь отрасли лучше и проще по всему миру.
Ну и третий аспект — дата-сеты, на которых эти нейросети обучаются. Тоже есть масса нюансов. Чем более полный дата-сет, тем более эффективно ты обучаешь нейросеть. С другой стороны, особенно если мы говорим про нишевые дата-сеты нейронок для решения конкретных задач, то объем этих данных кратно меньше, и их важно собирать со всего мира. Невыигрышная позиция. Бигтех в ЕС более чем зарегулирован, мы видим это по лидирующим нейросетям, среди которых нет европейских решений».
От развития собственного искусственного интеллекта напрямую зависят цифровой суверенитет и конкурентоспособность России, заявил в начале октября премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, мировые лидеры намеренно ограничивают доступ к технологиям в этой сфере, чтобы другие страны зависели от их разработок. Россия не должна допустить такого сценария, подчеркнул премьер.