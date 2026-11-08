Нейросетям задают границы

В России с суверенитетом все тоже не очень хорошо, потому что мы отстаем слишком сильно. Разрыв в год или два может равняться отставанию по уровню нейросетей в десятки раз и тому, что модели могут решать и как они могут взаимодействовать с реальностью. Сейчас самые лучшие модели находятся в США либо в Китае. Все "железо", чипы — там же, это все надо закупать. Все те специалисты, которые хорошо понимают, как надо обучать нейросети, и получили практический опыт, также находятся в США. Может быть и такое, что главные нейросети будут находиться в Америке и КНР и уйдут очень далеко, а то, что делается внутри, станет просто слишком безнадежно устаревать и отставать».