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Коммерсантъ FM
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Разработчики сыграли в стратегию

Видеоиграм предлагают сплотиться вокруг VK

Ассоциация разработчиков видеоигр АПРИОРИ (крупнейший участник — VK) подготовила стратегию развития игровой индустрии до 2030 года. Она предусматривает обязательную предустановку магазинов приложений VK на все устройства, а также использование игрового движка NAU Engine, в создание которого холдинг вложит 1 млрд руб., как условие для получения господдержки для разработчиков. Среди других мер — запуск на базе вузов акселераторов для молодых игровых студий. В АПРИОРИ говорят, что при разработке документа учитывали «мнение индустрии», но ряд студий отмечают, что стратегия с ними не обсуждалась.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с «дорожной картой» «Развития игровой индустрии с 2024 по 2030 год». Ее, по словам источника “Ъ” на рынке разработки игр, подготовили участники профильного центра компетенций разработки (ЦКР) «Игровые сервисы» при Минцифры (в министерстве состав ЦКР не раскрывают). В числе авторов документа — VK, ассоциация АПРИОРИ (VK, Astrum Entertainment, ФКС, Innova) и АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ). В нем перечислены инициативы, которые, по мнению авторов, способствуют развитию индустрии. Они разделены на четыре трека. В Минцифры “Ъ” сказали, что «предложения из "дорожной карты" будут приниматься во внимание при выработке соответствующих мер поддержки».

Судя по описанию трека «Технологии», российские издатели игр, а также государственные центры экспертизы могут внести изменения в законодательство, которые, с одной стороны, упростят для российских платформ доступ к аудитории, а с другой — мотивируют студии переходить на отечественные платформы.

В частности, документ предполагает, что в 2024 году российские игровые платформы (VK Play и RuStore) будут обязательны к предустановке на «все устройства». Там же сказано, что к 2026 году обязательным условием, при котором разработчики игр смогут получать госфинансирование, станет использование игрового движка NAU Engine, в разработку которого VK инвестирует 1 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 февраля).

В треке «Инвестиции» есть предложение создать «экспортную комиссию при Минцифры / АНО АПРИОРИ / АНО ЦЭ для отбора проектов и развития партнерств с другими странами» (о похожей инициативе “Ъ” сообщал 15 июня). В направлении «Нормативно-правовые акты» авторы стратегии предлагают в 2024–2025 годах провести ряд исследований, касающихся внутриигровых механик (например, продажи лутбоксов), учредить новый профильный департамент в Минцифры, а также комитет в Госдуме и т. д. В треке «Образование» предполагается актуализировать учебные планы, создать единые программы подготовки преподавателей, а также запустить на базе вузов акселераторы для молодых студий разработки игр.

В АНО ЦЭ подтвердили участие в разработке документа: «После всех необходимых согласований он будет направлен в профильные ведомства». В VK Play и Astrum отказались от комментариев, аналогично поступили в Lesta Games (игры «Мир танков», «Мир кораблей». В 1С («Калибр», «Сказки старой Руси») сказали, что не участвовали в подготовке документа.

Между тем собеседник “Ъ” в российской студии разработки видеоигр настаивает, что ни эта компания, ни, по его информации, другие участники российского рынка игр не были в курсе подготовки документа: «Сейчас похоже, что Минцифры хочет замкнуть на VK весь рынок».

200 миллиардов долларов

составил мировой рынок игровой индустрии в 2022 году, по данным Newzoo.

О том, что стратегия не обсуждалась с большинством представителей российских студий, говорит и гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. Ряд предложений в документе, отмечает он, выглядят спорно: «В реестр отечественного ПО уже включен игровой движок — это UNIEngine, и появятся другие, если будет какой-то смысл. Поэтому подстраивание механизмов господдержки только под пользователей NAU Engine выглядит странно».

К тому же, отмечает господи Овчинников, в стратегии нет мер по привлечению зарубежных, в первую очередь арабских и китайских, инвестиций в индустрию, и облегчению условий работы студий, которые разрабатывают игры на подряде у зарубежных заказчиков: «Такой мерой, например, может быть облегчение валютного контроля».

В АПРИОРИ, впрочем, утверждает, что разработка документа не была кулуарной: «Первая версия "дорожной карты" и предложенные в ней инициативы были вынесены на обсуждение участников ЦКР, состоящего из 20 экспертов от разных компаний». В ассоциации заверили, что «дорожная карта» будет «дополняться комментариями участников рынка».

Никита Королев

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