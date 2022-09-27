VK сыграет по-другому

Как и прогнозировал “Ъ”, VK решил выйти из одного из своих ключевых активов — игрового подразделения My.Games (включает магазин приложений и студии разработки игр). Холдинг продал его за $642 млн управляющему LETA Capital Александру Чачаве. Источники говорят, что дисконт к рыночной стоимости составил 60%, а длительные переговоры мог ускорить тот факт, что Apple удалила из AppStore приложения и игры от VK. Между тем в самом холдинге обещают продолжить развитие дистрибуции игр под брендом VK.Play.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

VK объявил о продаже 100% игрового подразделения My.Games управляющему венчурной LETA Capital (InDriver, Novakid, Devar и другие стартапы) Александру Чачаве за $642 млн (37 млрд руб. по курсу ЦБ на 27 сентября). Сделка, говорится в сообщении VK, включает все активы My.Games, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты. В LETA Capital подтвердили информацию, уточнив, что сооснователь My.Games Владимир Никольский продолжит руководить компанией.

My.Games разрабатывает и издает игры для ПК, консолей и мобильных устройств. Всего в портфеле больше 150 игр (например, War Robots, Hustle Castle, Left to Survive), компания также продает игры через свой магазин приложений. У нее 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии. Глобальная партнерская сеть насчитывает свыше 50 студий разработки в России и за рубежом.

Игровое подразделение приносило VK треть выручки, при этом по итогам третьего квартала 2021 года 77% продаж My.Games были за пределами России и СНГ, в первую очередь в США, Германии и Франции. Но прибыль VK от разработки, дистрибуции и стриминга игр во втором квартале упала на 82%, до 0,6 млрд руб., а маржинальность направления снизилась с 28% до 6% при росте аудитории на 24,6%, до 26 млн человек. На показатели повлияло, в частности, отключение монетизации для мобильных игр в маркетплейсах AppStore и Google Play (см. “Ъ” от 11 августа).

177,4 миллиарда рублей объем российского рынка игр на конец 2021 года

О том, что VK ищет потенциальных покупателей на актив, “Ъ” сообщал еще весной (см. “Ъ” от 31 марта). Источники на рынке утверждали, что поиск потенциального покупателя холдинг начал сразу после начала военных действий на Украине: дело в том, что My.Games — основной источник валютной выручки для VK. Если компания попадет в санкционные списки, она не сможет в том числе размещать свои игры в AppStore и Google Play.

Тогда VK опровергал намерение продать актив. Однако при этом холдинг запустил площадку VK.Play, которая фактически полностью дублировала My.Games как по числу размещенных игр, так и по функционалу. В сообщении VK о продаже My.Games говорится, что холдинг продолжит развивать игровые сервисы как раз под брендом VK.Play, возглавит структуру Василий Магурян, более восьми лет руководивший игровым направлением VK.

Источники “Ъ” на рынке утверждают, что переговоры о продаже актива шли с большими сложностями последние месяцы, было шесть претендентов, среди них крупные азиатские игроки, а также арабские компании и профильные фонды.

Один из собеседников подчеркивает, что к закрытию сделки стороны подтолкнуло удаление приложений VK из AppStore. «До вчерашнего дня My.Games продавалось с дисконтом в 40%, но после того как Apple удалила приложения VK из своего магазина, я говорю в том числе и об играх — из AppStore исчезла, например, Hustle Castle, переговоры быстро окончились. Причем покупатель на фоне этих событий довел дисконт до 60%»,— говорит источник. По его словам, сейчас основная ценность актива — это сотрудники и интеллектуальная собственность.

Проблемы на рынке игровой разработки в России в ближайшее время могут обостриться.

На фоне введения в стране частичной мобилизации разработчики игр начали эвакуировать сотрудников из страны, в том числе выкупая целые чартерные рейсы (см. “Ъ” от 26 сентября). Дело в том, что две трети сотрудников студий—разработчиков игр — художники и дизайнеры, которые зачастую не имеют высшего образования и формально не являются IT-специалистами, что вызывает сомнения в получении ими отсрочки от призыва в армию. В то же время глава Минцифры Максут Шадаев 26 сентября говорил, что сотрудники игровых студий могут претендовать на бронь.

Никита Королев