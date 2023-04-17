Warface у каждого свое

Издатель игр My.Games, который в конце прошлого года объявил об уходе с российского рынка, договорился с Astrum Entertainment о разделении самого прибыльного проекта — онлайн-шутера Warface, который за 11 лет принес компании $700 млн. По условиям сделки Astrum оставляет за собой текущую версию игры, ее российскую аудиторию и бренд, обязуясь получать прибыль только на локальном рынке. My.Games же получает код игры, на основе которого запустит новый проект за рубежом. Astrum сможет претендовать на господдержку при развитии игры, если добавит в нее «актуальные политические сюжеты», считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Astrum Entertainment рассказали “Ъ”, что компания делит с My.Games онлайн-шутер Warface на российскую и международную версии. Бренд Warface, как и права на эту игру, останется у Astrum. Дистрибуция игры будет идти через VK.Play, а в дальнейшем Astrum планирует развивать Warface самостоятельно, «учитывая текущие интересы игроков».

My.Games получает код текущей версии игры, чтобы использовать его для запуска нового продукта, пояснил “Ъ” представитель компании. Он добавил, что дистрибуция новой игры будет идти через собственный лаунчер, Steam и Epic Games Store.

Источник “Ъ”, близкий к крупной российской игровой студии, предполагает, что по условиям сделки получение кода Warface могло обойтись My.Games в $100–150 млн: «Компании также предстоит набрать команду разработчиков, пересобрать продукт и с учетом изменения названия вложиться в маркетинг». В My.Games, впрочем, утверждают, что сделка была безденежной: «На момент разделения проекта ни одна из компаний не получает никакой выгоды. В дальнейшем каждая будет независимо генерировать выручку со своих версий продуктов».

Warface был одним из наиболее прибыльных проектов в портфеле My.Games. Глобальная аудитория игры составляет 120 млн человек, «больше половины» из которых, говорят в Astrum, российские геймеры. Общая выручка проекта за 11 лет существования, по информации компании, составила порядка $700 млн. Данные по выручке за 2022 год в Astrum раскрыть отказались. По словам собеседника “Ъ” на российском игровом рынке, выручка Warface по итогам 2022 года «составила порядка $100 млн, при этом 50% пришлось на российский рынок, 50% — на глобальный».

В сентябре 2022 года VK продал My.Games за $642 млн управляющему партнеру Leta Capital Александру Чачаве. В декабре компания объявила об уходе с российского рынка и передаче игровых активов, генерирующих выручку в стране, Astrum Entertainment (ООО «Аструм», входит в «Мультипликатор групп»). На базе «Мультипликатор групп» уже формируется крупный игровой холдинг: 27 марта АО вдобавок к имеющимся активам, в числе которых мобильный разработчик «Пиксоник» и СП с дистрибутором игр Innova, купило три компании—разработчика видеоигр (в портфеле группы Battle Teams 2, ArcheAge, Lost Ark, Perfect World, «Аллоды Онлайн» и др.). Компания будет работать в партнерстве с VK.Play. Бенефициары «Мультипликатор групп» неизвестны (см. “Ъ” от 6 апреля).

Перезапуск Warface может предполагать как обычную переупаковку продукта стоимостью в несколько миллионов долларов, так и глобальную переработку механик игры, вложения в которую могут исчисляться десятками миллионов долларов, отмечает сооснователь XYZ School и гендиректор Ultimate Education Павел Мосейкин. Источник “Ъ” в отрасли добавляет, что «сейчас My.Games набирает сотрудников под этот проект», по его оценке, разработка новой игры на основе кода Warface может занять до полутора лет.

Собеседник “Ъ” считает, что разделение Warface позволит Astrum в перспективе сотрудничать с государством в части продвижения в шутере «необходимых властям смыслов». «Когда игра принадлежала международной My.Games, речи о том, чтобы сотрудничать с государством и интегрировать в шутер какую-то пропаганду, не было из-за возможных санкций»,— поясняет источник “Ъ”. После разделения игры, добавляет он, Astrum может, например, добавить в нее «символику спецподразделений и актуальные политические сюжеты в обмен на господдержку».

Никита Королев