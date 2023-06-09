Премьера Грузии вызвали на европейский ковер

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу встретился в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. И заверил его: Тбилиси продолжает политическую поддержку Украины в противостоянии с РФ, не помогает России обходить западные санкции и по-прежнему стремится получить статус кандидата в члены ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

Фото: Nadja Wohlleben, Reuters Канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

Фото: Nadja Wohlleben, Reuters

Олаф Шольц пригласил грузинского премьера (обладающего, согласно конституции, реальной властью в стране) в Берлин после того, как Ираклий Гарибашвили на нескольких международных площадках выступил с рядом громких заявлений. И в самой Грузии, и в ЕС они были восприняты многими как «антизападные» и «пророссийские». В частности, выступая на форумах в Дохе (Катар) и Братиславе (Словакия), господин Гарибашвили выразил возмущение тем, что после «пятидневной войны» 2008 года Запад продолжил с РФ вести «бизнес как обычно», а сейчас требует от Грузии отказаться от прямых авиарейсов в российские города и из них. Кроме того, добавил он, Запад на самом деле поддерживает с РФ торгово-экономические отношения (даже несмотря на все санкции) в гораздо большей степени, чем Грузия.

«Значит, война Украины — это война, а наша война (для Запада.— “Ъ”) не была войной»,— отмечал с явной обидой в голосе грузинский лидер.

Говоря об основной причине военного конфликта на Украине, грузинский премьер указывал на «желание Украины стать членом НАТО». Последнее заявление как внутри Грузии, так и на Западе было интерпретировано как попытка грузинских властей возложить ответственность за конфликт на Североатлантический альянс, который еще на Бухарестском саммите 2008 года объявил, что Украина, как и Грузия, рано или поздно станет членом НАТО.

Кроме того, Грузию на Западе часто обвиняют в нарушении западных санкций против РФ либо в помощи Москве в обходе этих санкций. За день до визита господина Гарибашвили в Берлин руководитель офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О`Брайен назвал Грузию в числе пяти стран, представляющих проблему с точки зрения уклонения России от санкций. Также в списке оказались Турция, Армения, Казахстан и ОАЭ.

Кроме того, Олафа Шольца и других европейских лидеров беспокоит то, что в Грузии, подписавшей с ЕС соглашение об ассоциации еще в 2014 году, в заключении по различным обвинениям находятся бывший президент Михаил Саакашвили и близкий ему медиаменеджер Ника Гварамия.

Еще один повод для недовольства: Грузия, пользующаяся привилегией безвизового режима со странами Шенгенского соглашения,— это чуть ли не мировой лидер по числу просителей убежища в ЕС, что вызывает серьезное недовольство в первую очередь ФРГ и Франции.

В свою очередь, Тбилиси недоволен тем, что летом прошлого года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус кандидата в члены, но отказал в том же статусе Грузии.

Хотя, по утверждению премьер-министра Гарибашвили, «Грузия в большей степени соответствовала нормам и требованиям ЕС во всех сферах, чем Украина и Молдова». Ираклий Гарибашвили и другие лидеры правящей партии «Грузинская мечта» неоднократно называли это решение «несправедливым» и «продиктованным исключительно геополитическими соображениями».

По сути, их вывод еще в прошлом году подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон: сообщив о предоставлении Киеву и Кишиневу кандидатского статуса, он тут же добавил, что Грузия «находится в ином географическом регионе», поэтому обязана «тесно сотрудничать со своими региональными соседями — Арменией и Азербайджаном». В итоге вопрос о «равноценном» статусе для Грузии отложен по крайней мере до декабря.

«Но ведь время не может изменить географию с точки зрения Макрона»,— выразил сомнение в беседе с «Ъ» аналитик независимого информационного агентства Nation.ge Давид Авалишвили. При этом он же напомнил, что Олаф Шольц думает совсем не так, как французский президент. «Германский канцлер недавно сказал, что на мировой арене должен быть слышен голос Европы — от Лиссабона до Тбилиси»,— отметил собеседник «Ъ».

Беседа Олафа Шольца и Ираклия Гарибашвили прошла за закрытыми дверьми, и по ее итогам стороны не делали никаких заявлений.

Проведение пресс-конференции или брифинга изначально не планировалось. Но, по данным источников «Ъ», участники переговоров не смогли достичь конкретных договоренностей по наиболее сложным и чувствительным вопросам.

Господин Гарибашвили заверил немецкого канцлера в неизменности курса Грузии на интеграцию в ЕС и НАТО, но отверг все претензии по поводу нарушения Тбилиси антироссийских санкций. И сказал, что если в РФ и поступает какая-либо продукция двойного назначения, то Грузия лишь страна-транзитер, действующая в соответствии с международными правовыми актами о транзите, а претензии должны высказывается странам-экспортерам либо реэкспортерам продукции.

В свою очередь, по данным собеседников «Ъ», Олаф Шольц не смог дать гарантии того, что в декабре решение о предоставлении кавказской стране статуса кандидата в члены ЕС наконец-таки будет принято.

Георгий Двали, Тбилиси