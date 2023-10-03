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Коммерсантъ FM
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В сентябре поставки российской нефти в Индию выросли на 15%

Поставки российской нефти в Индию в сентябре выросли сразу на 15% после значительного снижения в августе до 1,5 млн баррелей в сутки. В прошлом месяце экспорт российской нефти в Индию составил 1,78 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

Ведущий нефтяной аналитик Kpler Виктор Катона считает, что в ближайшее время поставки российской нефти в Индию будут только расти из-за действующего в России запрета на экспорт дизельного топлива. Как отметил господин Катона, такие ограничения означают, что российские нефтеперерабатывающие заводы сократят объемы переработки, и для поставки за рубеж станет доступно большее количество нефти.

В основном Индия покупает у России нефть марки Urals, которая поставляется со скидкой около $4 за баррель, что повышает ее привлекательность в сравнении с поставками с Ближнего Востока, добавил эксперт. По его словам, в будущем размер скидки может увеличиться еще больше. По данным Минфина России, средняя цена нефти Urals в сентябре выросла до $83,08 за баррель

В сентябре Россия нарастила морской экспорт нефти, который достиг 3,34 млн баррелей в сутки (б/с) — это больше, чем в июле и августе, но пока меньше, чем в июне. Согласно параметрам добровольного сокращения экспорта, поставки России в сентябре по договоренности с Саудовской Аравией могут вырасти до 3,4 млн б/с и останутся на этом уровне до конца года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баррели по осени считают».

Милена Костерева

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