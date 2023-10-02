Средняя цена нефти Urals в сентябре выросла до $83,08 за баррель

В сентябре 2023 года средняя цена нефти российской марки Urals составила $83,08 за баррель, сообщил Минфин. Стоимость нефти увеличилась в 1,217 раза относительно сентября 2022 года ($68,25 за баррель). В августе цена Urals была на уровне $74 за баррель.

Средняя цена на нефть Urals с начала января по конец сентября текущего года составила $59,54 за баррель. В январе—сентябре 2022-го российская нефть торговалась по $80,8 за баррель.

По данным Минфина, средняя цена сорта North Sea Dated (соответствует смеси Brent) в сентябре составила $93,98 за баррель против $86,2 в сентябре прошлого года. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 11,6%.

В сентябре Россия нарастила морской экспорт нефти, который достиг 3,34 млн баррелей в сутки (б/с) — это больше, чем в июле и августе, но пока меньше, чем в июне. Согласно параметрам добровольного сокращения экспорта, поставки России в сентябре по договоренности с Саудовской Аравией могут вырасти до 3,4 млн б/с и останутся на этом уровне до конца года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баррели по осени считают».

Милена Костерева