Парламент Армении начал рассмотрение ратификации Римского статута МУС

Парламент Армении приступил к рассмотрению вопроса о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и принятия заявления о признании юрисдикции МУС, сообщает агентство «Арменпресс». Тему вынес на обсуждение представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян, сообщает «РИА Новости».

Оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» не участвуют в обсуждениях.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. 1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС. МИД страны говорил, что таким образом хочет привлечь к ответственности Азербайджан.

В марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ордер был выписан по делу о «незаконном вывозе детей». МИД РФ предупреждал, что ратификация Арменией Римского статута МУС будет иметь негативные последствия для российско-армянских отношений.

Лаура Кеффер