ВСУ атаковали два предприятия в Белгородской области за сутки
Оперативный штаб Белгородской области отчитался о последствиях ударов ВСУ по территории региона 7 и 8 ноября. За прошедшие сутки под удар попали два предприятия — в Старооскольском и Валуйском округах.
На территории объектов загорелись складские помещения. Огонь уже ликвидирован. Никто не пострадал.
Всего регион за сутки атаковали 138 раз, сообщил губернатор Александр Шуваев. ВСУ наносили удары по 12 муниципалитетам. Погиб один человек, еще трое пострадали.