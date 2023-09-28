МИД РФ предупредил Армению о последствиях ратификации Римского статута МУС

Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) будет иметь негативные последствия для российско-армянских отношений, заявили в МИД РФ. Как сообщили в ведомстве, армянской стороне изначально донесли позицию России о неприемлемости ратификации.

«Продвигаемый армянскими представителями тезис, что присоединение к МУС якобы никак не скажется на российско-армянских связях, не соответствует действительности. Как минимум,трудно представить себе визит в республику руководства России, особенно когда депутаты от правящей партии призывают к аресту В. В. Путина по запросу гаагской "фемиды’’»,— говорится в сообщении МИДа, которое передает «Интерфакс».

28 сентября постоянная парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам на заседании приняла законопроект о ратификации Римского статута МУС, после чего он был направлен в парламент. Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что Ереван предложил Москве двустороннее соглашение для юридического решения по Римскому статуту.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. В конце 2022 года правительство обратилось в Конституционный суд Армении с просьбой признать юрисдикцию МУС с целью судебного разбирательства по делу о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что ратификацию начали в декабре 2022 года, а связь с ордером, выданным МУС на арест президента РФ Владимира Путина 17 марта 2023 года, он назвал неудачным совпадением.

Лусине Баласян