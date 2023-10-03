В Полтавской проверят качество воздуха из-за пожара на полигоне отходов

В станице Полтавской проведут исследования качества атмосферного воздуха в связи с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов в 2 км от поселения. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Специалисты проверят пробы на предмет загрязняющих веществ. Результаты исследований будут объявлены позднее.

Пожар на мусорном полигоне в районе станицы Полтавской произошел 3 октября. Площадь возгорания составила 5 га. К настоящему времени огонь локализован. Над устранением возгорания работают 58 сотрудников МЧС России по краю. Ранее экоактивисты выступили за закрытие полигона из-за угрозы здоровью местных жителей, связанной с эксплуатацией объекта. По факту произошедшего пожара и выявленных ранее нарушений прокуратура Красноармейского района инициировала проверку.

Анастасия Донскова

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