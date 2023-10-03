На Полтавском мусорном полигоне локализовали пожар площадью 5 гектаров

На мусорном полигоне в станице Полтавской локализовали пожар площадью 5 га. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В ликвидации возгорания участвуют 58 человек и 24 единицы спецтехники. Сообщается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Пожар разгорелся в 2 км от населенной станицы. Местные активисты несколько лет выступают за закрытие полигона, поскольку, по их мнению, объект наносит вред экологии и здоровью жителей Полтавской.

Анастасия Донскова

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