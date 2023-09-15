Общественники усомнились в объективности экоэкспертизы на полигоне в Полтавской

Председатель Общественного совета по закрытию мусорного полигона в станице Полтавской Наталья Гаряева на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым выразила сомнения в объективности готовящейся экологической экспертизы на объекте. Об этом сообщает «Юга.Ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Госпожа Гаряева отметила, что Совет хочет привлечь к экспертизам своего эколога.

«Необходимо заключение краевого Роспотребнадзора, обращусь к руководителю ведомства Марии Потемкиной с просьбой провести государственную экспертизу. Вывод должен быть объективным, к работе привлечем общественность. Важно действовать в рамках закона и на основе заключений экспертов принять взвешенное решение о дальнейшей судьбе полигона»,— заявил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе посещения объекта.

По мнению господина Кондратьева, полагаться на заключение частной экспертной организации может быть «опасно». Губернатор добавил, что, по его личному мнению, полигон необходимо закрыть.

Ситуация на мусорном полигоне в станице Полтавской стала основанием для возбуждения уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства (ч. 1 ст. 247 УК РФ). Материал передан в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Краснодарскому краю. Активисты несколько лет выступают за закрытие полигона, поскольку, по их мнению, объект наносит вред экологии и здоровью жителей станицы.

Анастасия Донскова

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