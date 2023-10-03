На Кубани начали проверку по факту пожара на Полтавском полигоне
В Красноармейском районе начали проверку по факту возгорания на мусорном полигоне в станице Полтавской. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В частности, районная прокуратура проверит соблюдение требований природоохранного законодательства и пожарной безопасности компанией МП «ЖКХ».
«К проведению проверки привлечены специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, специалисту министерства природных ресурсов Краснодарского края, Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования»,— говорится в сообщении.
Пожар на мусорном полигоне в 2 км от станицы Полтавской произошел 3 октября. К настоящему времени возгорание локализовано на площади 5 га. К тушению привлекли 58 человек. Ранее местные активисты выступили против эксплуатации полигона из-за угрозы экологии, жизни и здоровью жителей станицы Полтавской.
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