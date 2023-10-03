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Коммерсантъ FM
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Сирия обвинила Израиль в авиаударах, ранены два человека

Израиль нанес авиаудары по позициям сирийских военных в окрестностях Дейр-эз-Зора на востоке страны, сообщило Минобороны Сирии. Пострадали двое военных, нанесен «некоторый материальный ущерб».

Атака была совершена поздно вечером 2 октября, примерно в 23:50, говорится в сообщении ведомства в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Израиль никак не комментировал информацию.

В последнее время Сирия часто сообщает об обстрелах со стороны Израиля. В конце августа был нанесен удар по международному аэропорту Алеппо, была повреждена взлетно-посадочная полоса. В августе были также атакованы объекты в окрестностях Дамаска, пострадал один военных. В начале августа при обстрелах погибли четверо военных.

Леонид Уварчев

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