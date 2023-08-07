Сирия заявила о гибели четырех военных во время израильской атаки

Четыре сирийских военнослужащих погибли во время ударов израильских военно-воздушных сил по окрестностям Дамаска. Еще четыре солдата пострадали. Об этом сообщило Минобороны Сирии в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Атака наносилась в 2:20 с территории Голанских высот. Израиль никак не комментировал заявление Минобороны Сирии.

Сирийские средства противовоздушной обороны сбили несколько ракет. Кроме гибели и ранений военных, нанесен также материальный ущерб.

Сирия часто подвергается обстрелам со стороны Израиля. Так, 19 июля при атаке израильских ВВС были ранены двое сирийских военных. Еще одна атака произошла в начале июля.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «На Ближнем Востоке возрастает истребительность».

Леонид Уварчев