Минобороны Сирии обвинило Израиль в ракетном ударе по аэропорту Алеппо

Израильская армия нанесла ракетный удар по международному аэропорту Алеппо, сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление Минобороны Сирии. Как утверждается, в результате атаки воздушная гавань выведена из строя, повреждена взлетно-посадочная полоса.

Согласно сообщению ведомства, ракетный удар по аэропорту Алеппо был нанесен в 04:30 (совпадает с мск). «Противник осуществил воздушную атаку со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, по международному аэропорту Алеппо. В результате атаки был причинен ущерб взлетно-посадочной полосе аэропорта и он был выведен из строя»,— говорится в сообщении.

В последнее время Сирия часто сообщает об обстрелах со стороны Израиля. Так, 22 августа Минобороны Сирии обвинило Израиль в атаке на объекты в окрестностях Дамаска управляемыми ракетами. Как утверждает сирийское ведомство, один военный получил ранения. 7 августа Дамаск сообщал о гибели четырех военных во время обстрелов. Еще четыре солдата получили ранения.

Милена Костерева