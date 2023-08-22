Сирия обвинила Израиль в обстреле объектов возле Дамаска, один военный пострадал

Израиль атаковал объекты в окрестностях Дамаска управляемыми ракетами, заявило Минобороны Сирии. Один сирийский военный получил ранения, нанесен «некоторый материальный ущерб».

Атака была совершена примерно в 23:05 со стороны Голанских высот, говорится в сообщении Минобороны Сирии в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ). Удары были нанесены «по некоторым объектам в окрестностях города Дамаск».

Сирия часто подвергается обстрелам со стороны Израиля. Так, 7 августа Дамаск сообщал о гибели четырех военных во время обстрелов. Еще четыре солдата получили ранения.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «На Ближнем Востоке возрастает истребительность».

Леонид Уварчев