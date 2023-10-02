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Коммерсантъ FM
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Лавров: Трюдо смотрится жалко, оправдываясь за появление Хунки в парламенте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему жалко смотреть на то, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо оправдывается за чествование 98-летнего Ярослава Хунки, воевавшего в дивизии СС «Галичина», в канадском парламенте.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«То, что Трюдо заявляет по этому поводу — мне жалко на него смотреть, он все-таки называется премьер-министром. И когда он вместе с Зеленским аплодировал и поднимал вверх кулак, приветствуя этого нациста, конечно, они прекрасно обо всем знали»,— сказал глава МИДа на XX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» (цитата по ТАСС).

По мнению Сергея Лаврова, о том, что Ярослав Хунка воевал в СС, знали все, в том числе спикер парламента Энтони Рота и служба безопасности Палаты общин. По словам министра, Ярослав Хунка не скрывал своих взглядов и является известным человеком.

На заседании парламента Канады 22 сентября в присутствии президента Украины Владимира Зеленского Энтони Рота попросил всех поаплодировать присутствующему украинцу Ярославу Хунке как «герою». Позднее выяснилось, что он воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС «Галичина».

Энтони Рота после инцидента подал в отставку. Джастин Трюдо извинился за чествование Ярослава Хунки, назвав произошедшее ошибкой. Он говорил, что мужчина — его сосед, он позвал его в парламент, так как не знал о его прошлом. Джастин Трюдо уверял, что ни он, ни делегация господина Зеленского не знали о приглашении в парламент бывшего члена СС. Члены парламента Канады согласились с предложением осудить нацизм во всех его формах и выразить солидарность с его жертвами.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Старый эсэсовец стал героем скандала».

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