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Коммерсантъ FM
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Трюдо принес извинения за появление Хунка в парламенте Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за чествование в парламенте Канады 22 сентября 98-летнего Ярослава Хунка, служившего в дивизии СС «Галичина». Глава правительства назвал случившееся ошибкой, которая «скомпрометировала парламент и Канаду», передает The Globe and Mail.

Джастин Трюдо назвал чествование Ярослава Хунка в парламенте «чудовищным надругательством над памятью жертв холокоста и других, пострадавших от нацизма». Он выступит перед канадцами, евреями и украинцами во всем мире, чтобы принести «искренние извинения парламента за то, что произошло в пятницу».

Он заявил, что чествование Ярослава Хунка, прошедшее 22 сентября, «причинило страдания» полякам, цыганам, людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, инвалидам, расовым меньшинствам и «многим другим миллионам людей, пострадавшим от геноцида нацистов». И подчеркнул, что Россия воспользовалась ситуацией, чтобы развернуть «ложную пропаганду против Украины». Господин Трюдо заявил о продолжении помощи Украине.

22 сентября на заседание Палаты общин парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен Ярослав Хунка, которого спикер палаты Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже выяснилось, что Ярослав Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина». Позже господин Рота подал в отставку. Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса об экстрадиции Ярослава Хунка в РФ.

Подробнее в материале — «Старый эсэсовец стал героем скандала».

Александра Горошилова

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