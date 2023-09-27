Парламент Канады осудил нацизм во всех его формах после чествования эсэсовца

Члены парламента Канады согласились с предложением осудить нацизм во всех его формах и выразить солидарность с его жертвами, сообщает CTV. Идею озвучили после скандала, разразившегося из-за чествования в канадском парламенте 98-летнего украинца Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина».

С предложением осудить нацизм выступил лидер оппозиционной партии Квебекский блок Ив-Франсуа Бланше на заседании 26 сентября. Его инициативу поддержали представители всех представленных в парламенте партий. Депутаты также осудили приглашение в парламент Ярослава Хунки.

Дивизия СС «Галичина» участвовала в карательных операциях на юго-востоке Польши и в дистрикте Галиция. С осени 1943 года подразделения дивизии использовали в операциях против партизан на территории Европы. Члены дивизии подавляли Словацкое восстание.

На заседании парламента Канады 22 сентября в присутствии президента Украины Владимира Зеленского спикер Палаты общин Энтони Рота попросил поаплодировать Ярославу Хунке. Господин Рота представил его как «ветерана борьбы против русских». Власти Польши и Белоруссии потребовали от канадских властей извинений, с осуждением ситуации также выступила ООН. Энтони Рота подал в отставку.

О реакции РФ на скандал — в материале «Ъ» «Где неофашизм, там и метадон».

Лаура Кеффер