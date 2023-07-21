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Коммерсантъ FM
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Власти Украины национализировали бывший «Альфа-банк Украина»

Правительство Украины приняло решение о национализации Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»), крупнейшего коммерческого кредитора в стране. Об этом говорится в сообщении кабмина страны.

Sense Bank занимает 11-е место в стране по размеру активов на Украине. Бенефициарами банка были российские миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов. Теперь управление банком возьмет на себя Минфин Украины.

Подготовка к национализации банка началась в 2022 году, когда он получил новое название — Sense Bank. Для национализации банка власти Украины были вынуждены разработать и принять специальный законопроект. 5 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited, которым принадлежит 100% акций Sense Bank.

Анастасия Ларина

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