Глава Еврокомиссии предложила новый пакет поддержки Украины на €50 млрд

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый пакет помощи, рассчитанный на четыре года. Она оценила его объем в €50 млрд. Свою инициативу глава ЕК представила на пленарной сессии, где выступила с ежегодной речью о положении дел в Евросоюзе (ЕС).

По ее словам, такая мера помощи поможет Украине в будущем «заново отстроить современную и процветающую страну». «Мы смотрим вперед. Поэтому мы предложили €50 млрд на четыре года для инвестиций и реформ»,— объявила она (цитата по «РИА Новости»).

Госпожа фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа хочет «справедливого и устойчивого мира» на Украине. Для этого, по ее словам, Киеву нужны гарантии безопасности, причем долгосрочные. Она призвала нарастить в европейских странах выпуск вооружений для поставок Киеву. Глава ЕК также сказала, что будущее Украины и Молдавии — в ЕС.

Как сообщал украинский Минфин, власти пока оставляют открытым вопрос финансирования госбюджета на 2024 год, так как не договорились с партнерами о предоставлении новых пакетов финансовой помощи. ЕС на 2024–2027 годы выделит Киеву помощь на $54,58 млрд. Глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что с 24 февраля 2022 года страна также получила от западных союзников военную помощь на $100 млрд.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер