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Коммерсантъ FM
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Резников оценил военную помощь Украине от Запада в $100 млрд

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «Укринформ» заявил, что с 24 февраля 2022 года страна получила от западных союзников военную помощь на сумму $100 млрд. В эту сумму вошли боевая техника, оружие, патроны и снаряды. Больше половины всей помощи — почти $60 млрд — Украина получила от США.

Как сообщал украинский Минфин, власти Украины оставляют открытым вопрос финансирования госбюджета на 2024 год, так как пока не договорились с партнерами о предоставлении новых пакетов финансовой помощи. Евросоюз на 2024–2027 годы выделит Киеву помощь на $54,58 млрд

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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