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Коммерсантъ FM
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Сунак пообещал следить за действиями России в Черном море

Великобритания активизирует разведку в акватории Черного моря, чтобы предотвращать удары по судам, перевозящим продовольствие или направляющимся в украинские порты. Об этом заявил британский премьер Риши Сунак в преддверии саммита G20, который пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября.

«Мы будем использовать нашу разведку, наблюдать и собирать данные для отслеживания активности России в Черном море, предупреждать о признаках подготовки Россией нападений на гражданское судоходство или инфраструктуру в Черном море, а также выявлять ответственных за атаки, противодействуя ложным заявлениям, направленным на снятие подозрений с РФ»,— приводит слова господина Сунака его пресс-служба.

Россия с 18 июля приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее условий. 19 июля Минобороны РФ сообщило, что с 20 июля все суда, идущие через Черное море в украинские порты, могут признаваться военными целями. 5 августа Украина объявила российские порты Черного моря зоной военной угрозы.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что РФ готова вернуться к выполнению сделки после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. МИД Украины отказался идти на уступки РФ.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Лихие зерновые».

Лаура Кеффер

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