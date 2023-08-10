ВМС Украины заявили о создании временных коридоров для судов в Черном море

Военно-морские силы (ВМС) Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в украинские порты на Черном море или следующих из них. Уточняется, что в первую очередь маршруты будут использоваться для возможности выхода гражданских судов, которые стоят в портах Черноморск, Одесса и Южный с 24 февраля 2022 года.

Согласно сообщению ВМС, до прохода по маршрутам будут допускаться суда, владельцы которых официально подтвердили готовность к движению «в текущих условиях». «На протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны РФ»,— говорится в уведомлении.

Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля. Срок зерновой сделки истек 18 июля, Россия не стала продлевать соглашение. Позднее Россия объявила все идущие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Украина поступила аналогично. Евросоюз заявил о готовности экспортировать почти все украинское зерно по коридорам солидарности.

Подробнее — в материале «Ъ» «НАТО зовут в коридор».

Милена Костерева