Бернару Арно указали на опасные связи

Богатейшему бизнесмену Франции грозит до 10 лет тюрьмы за сделки с россиянином. Прокуратура Парижа официально подтвердила факт предварительного расследования в отношении главы холдинга LVMH Бернара Арно. В основе претензий лежит покупка недвижимости в Куршевеле у российского миллиардера Николая Саркисова — совладельца группы «РЕСО-Гарантия». Сделка якобы проходила через цепочку офшорных фирм, зарегистрированных на Кипре и в Люксембурге, что вызвало у французских властей подозрения в отмывании денег. “Ъ FM” удалось узнать некоторые детали этой покупки и разобраться, что грозит фигурантам расследования. Все, что известно об этом деле, расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Rossignol/File Photo, Reuters Фото: Pascal Rossignol/File Photo, Reuters

Схему, которая заинтересовала силовиков, первой раскрыла французская газета Le Monde. В 2018-м несколько фирм купили в Куршевеле 14 квартир на сумму €16 млн. Как выяснилось позднее, конечным бенефициаром этих покупок стала кипрская компания La Fleche, якобы аффилированная с миллиардером Николаем Саркисовым. Нюанс в том, что Бернар Арно якобы сначала выдал кредит на эту покупку, а затем выкупил всю структуру целиком, что позволило Саркисову заработать около €2 млн. “Ъ FM” связался с замгендиректора «РЕСО-Гарантия» по маркетингу Игорем Ивановым для объяснений. Тот предупредил, что компания к сделкам отношения не имеет, но некоторые подробности ему известны:

«В Куршевеле в каком-то старом многоквартирном доме выкупалось несколько квартир с целью в этом здании после реконструкции сделать отель. Сам Николай Саркисов не собирался никакой гостиницей там заниматься. Покупал их у него девелопер, который и должен был превращать все это в отель.

Простая сделка. Человек аккумулировал эти квартиры и перепродал. Это лично его деньги, сделка была прозрачная, соответствовала всем требованиям французского законодательства. Компании, которые в интересах российского инвестора в этом участвовали, уплатили все налоги в бюджет Франции».

Адвокаты Арно реагируют примерно также. Bloomberg они сообщили, что сделка действительно была: структуры бизнесмена пытались расширить отель Cheval Blanc — одну из самых дорогих гостиниц курорта «Куршевель 1850». Но все требования закона соблюдались. Главный аргумент адвоката Жаклин Лаффон звучит так: Бернар Арно построил одну из крупнейших компаний в Европе и заниматься отмыванием денег ради одной гостиницы просто безумно. Сами же подозрения она назвала абсурдными и необоснованными. Возможно, силовиков заинтересовала не сама сделка, а ее участники, допускает антикоррупционный эксперт Илья Шуманов, которого Минюст считает иностранным агентом:

«С Саркисовыми связан уже целый клубок скандалов во Франции для своей страховой компании. В отношении французского экс-президента расследуется уголовное дело, его подозревают в получении взятки. Саркисовы подтвердили, они выплачивали Николя Саркози €3 млн. Разумеется, это гораздо более масштабная история, нежели приобретение каких-то отелей. Думаю, что их не исключали из внимания, начиная с того периода времени. С началом специальной военной операции весь предмет исследований, какие преступления возможны в Европейском союзе, в любом случае оцениваются через призму российского влияния».

Сам Николай Саркисов не ответил на звонок “Ъ FM”. О том, что он часто бывал в Куршевеле, журналистам известно давно, но о бизнес-интересах в этом регионе прежде не сообщалось. Горнолыжный курорт он хотел развивать разве что в Армении, по крайней мере, так пишет местная пресса. Французские СМИ, впрочем, тоже оговариваются, что пока речь идет лишь о проверке, которая необязательно закончится уголовным делом. Но если до этого дойдет, сроки грозят немалые, рассказал член парижской палаты адвокатов Никита Кузнецов:

«Статья 324 Уголовного кодекса предусматривает, что отмывание денег наказывается сроком до пяти лет и штрафом до €375 тыс. Наказание может увеличиться до 10 лет и штрафа до €750 тыс.

Если деяние было совершено группой лиц, а чаще всего отмывание денег — это сложная операция — с самого начала можно предположить, что в таком случае наказание, если правонарушение, естественно, доказано, может быть увеличено».

Le Monde утверждает, что правоохранителей смутила запутанность сделки: цепочки компаний из разных стран могли способствовать тому, чтобы скрыть источник денег и конечных бенефициаров. Официально, впрочем, это не подтверждалось. Прокуратура Парижа вообще отказалась раскрывать детали, кроме одной: расследование началось еще в 2022-м — спустя четыре года, после самой сделки. Кажется, понятно, что стало триггером.

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