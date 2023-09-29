Le Monde: во Франции расследуют сделку главы LVMH и российского бизнесмена

Прокуратура Парижа ведет расследование по факту сделок между богатейшим человеком в Европе, главой группы компаний LVMH Бернаром Арно и российским бизнесменом Николаем Саркисовым, совладельцем страховой компании «РЕСО-Гарантия». Речь идет о сделке по покупке недвижимости на французском горнолыжном курорте Куршевель. Об этом сообщила Le Monde.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier, Reuters Фото: Benoit Tessier, Reuters

По данным издания, предварительное расследование было начато после того, как в декабре 2022 года французское управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (TRACFIN) направило в прокуратуру Лиона уведомление о сделке по покупке недвижимости с участием Бернара Арно и Николая Саркисова, отметив «вероятность отмывания денег».

Лионская прокуратура передала дело парижским коллегам, а те привлекли к расследованию сотрудников управления по борьбе с мошенничествами, отмыванием денег и финансированием терроризма (OCRGDF). Как сообщает Le Monde, в 2018 году господин Саркисов приобрел более десятка объектов недвижимости в Куршевеле через посреднические фирмы. Однако конечным покупателем этих активов оказался Бернар Арно. При этом он якобы заплатил Саркисову около €20 млн за номинальное владение активами, а тот заработал на этой сделке около €2 млн прибыли.

Следственные органы сообщили Le Monde, что такая схема сделки была выбрана для того, чтобы скрыть источник средств и личность конечного покупателя. Издание также ссылается на человека, близкого к Бернару Арно, который сказал, что сделка была осуществлена в полном соответствии с французскими законами. В прокуратуре Парижа факт расследования подтвердили, отказавшись сообщить какие-либо подробности.

LVMH является крупнейшей компанией в Европе по объему рыночной капитализации, которая приближается к €360 млрд. Бернар Арно, чья семья контролирует LVMH, является вторым в списке богатейших людей мира после Илона Маска. Его состояние оценивается в $212 млрд.

Алена Миклашевская