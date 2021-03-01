Экс-президенту Франции выпал трудный год

Уголовный суд Парижа в понедельник вынес решение по делу Николя Саркози. Бывшего президента Франции признали виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием, приговорив к трем годам тюрьмы, в том числе двум условно. Закон предусматривает за подобные преступления наказание до десяти лет лишения свободы. Для Николя Саркози как человека наказание выглядит мягким, для Николя Саркози как политика — это смертный приговор. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Процесс продолжался более шести лет, но активно возобновился в октябре прошлого года. Когда обвинение затребовало для экс-президента четыре года заключения, из них два условно, стало ясно, что приговора не избежать. Такого рода процесс едва ли мог закончиться оправданием. Вопрос был в том, удастся ли защите добиться условного приговора: впервые за всю историю послевоенной Франции президенту, хотя и бывшему, грозила тюрьма.

Обвинения в коррупции, злоупотреблении влиянием и причастности к нарушению тайны следствия Николя Саркози были предъявлены в 2014 году, через два года после того, как он оставил свой пост Франсуа Олланду. По мнению следователей, с которыми сегодня согласился суд, 66-летний Николя Саркози, пытался вместе со своим адвокатом Тьерри Эрзогом подкупить судью Жильбера Азибера. Бывший президент стремился получить секретную информацию о ходе «дела Бетанкур» — истории с якобы незаконно полученными от владелицы L’Oreal Лилиан Бетанкур средствами на избирательную кампанию. В обмен на свои услуги Жильбер Азибер надеялся получить поддержку экс-президента для получения престижного поста в Монако.

«Делом о прослушке» процесс назван потому, что Николя Саркози был предупрежден о том, что его переговоры прослушиваются, и имел, таким образом, возможность скрывать свои действия.

Как выяснило следствие, он зарегистрировал вместе со своим адвокатом телефонную линию на имя некоего Поля Бисмута, желая таким образом избежать контроля со стороны спецслужб. Адвокат не таясь рассказывал своему подзащитному по этому телефону о своих встречах и деловых обедах с судьями, а тот уславливался с ним о будущих переговорах по прослушиваемой линии и о ложной информации, которую они таким образом передадут следователям.

Желанного поста судья Азибер не получил — сейчас он уже на пенсии. Николя Саркози был в рамках «дела Бетанкур» оправдан. Тем не менее действия экс-президента и его сообщников были признаны преступлением. Привычная в России схема, когда адвокат является деловым посредником между обвиняемым и следователями, а потом и судьями, не в ходу во Франции. Сама идея того, что судья может пойти на поводу у бывшего политика в обмен на хлебное место, возмутила общество.

Судьи сочли, что под угрозой сама репутация правосудия, тем более что Николя Саркози как глава государства был «хранителем независимости судебной власти».

О чем не преминул напомнить прокурор: «Этого не произошло бы, если бы бывший президент, сам, кстати, юрист, помнил бы о своей ответственности и обязанностях, которые накладывает на него должность… Республика не забывает своих президентов хотя бы потому, что они творят историю. И наоборот, мы не можем позволить бывшему президенту забыть республику».

Суд приговорил обвиняемых к трем годам тюрьмы, в том числе двум условно. Приговор был выслушан в полном молчании, никаких комментариев для журналистов не последовало. Впереди десять дней для апелляции, но уже 17 марта Николя Саркози предстоит новый суд по так называемому «делу Bygmalion», названному по имени фирмы, специализировавшейся на политическом пиаре и занимавшейся его избирательной кампанией 2012 года. Предполагается, что отведенными на это средствами компания злоупотребляла. На новом процессе его постоянный адвокат Тьери Эрзог уже не сможет его защищать, к приговору господина Эрзога суд добавил пятилетнее запрещение на работу.

Николя Саркози не первый президент V республики, приговоренный уголовным судом. Его предшественник Жак Ширак 15 декабря 2011 года был признан виновным в растрате и злоупотреблении доверием и получил два года условно. Но то был приговор пенсионеру, давно переставшему быть реальным политиком. В отличие от него Николя Саркози на пенсию не собирается и рискует своим политическим будущим. Наказание меньше, чем требовал прокурор, однако у него отныне официально испорчена репутация.

Да и реальный год для экс-президента — дело невиданное. Ему совершенно не обязательно проводить этот год в тюрьме, такие сроки допускают так называемую корректировку приговора.

В ее рамках заключение может быть заменено домашним арестом, электронным браслетом, к приговоренному может быть применена отсрочка по медицинским показаниям, гораздо легче добиться условно-досрочного освобождения.

Однако надежды на скорое возвращение в политику (а к этому его в последнее время подталкивали сторонники) почти наверняка потеряны. С сегодняшним приговором Николя Саркози гарантированно выбывает из будущей президентской гонки, где его многие все-таки надеялись увидеть. В 2022 году общественное мнение упорно ждет кого-то третьего, способного вмешаться в предсказуемый и заранее надоевший поединок между Марин Ле Пен и Эмманюэлем Макроном. Нынешний президент Франции в неплохих отношениях с экс-президентом, но сегодняшнее решение суда ему скорее всего на руку.