Сбербанк банкротит топ-менеджера тамбовского строительного холдинга «Козерог»

В Арбитражный суд Тамбовской области подано заявление о банкротстве экс-директора и сына учредителя местного строительного холдинга «Козерог» Павла Горбунова Юрия. Инициатором банкротства является Сбербанк, заявивший о долге в 155,6 млн руб.

Заявление пока не принято к производству. ООО СЗ «Компания Козерог» фигурирует в иске в качестве третьего лица.

Напомним, в начале 2023 года прокуратура Октябрьского района Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-руководителя ООО «Жилищная инициатива-5» (входит в «Козерог») Юрия Горбунова. Ему вменяется сокрытие налогов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). По версии следствия, Юрий Горбунов, зная об имеющейся у фирмы налоговой задолженности, распорядился ее денежными средствами в иных целях. Ущерб от его действий оценивается в 15 млн руб.

В начале июня арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом ООО СЗ «Компания Козерог». Инициатором банкротства стал Сбербанк, который уже добился включения в реестр 487,4 млн руб. требований по трем договорам. В залоге у банка находятся несколько зданий и строительная техника.

Владимир Зоркий

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