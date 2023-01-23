Тамбовский строитель предстанет перед судом за сокрытие 15 млн рублей налогов

Прокуратура Октябрьского района Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО «Жилищная инициатива – 5» (структура банкротящегося застройщика «Козерог») Юрия Горбунова. Как сообщили в ведомстве, ему вменяется сокрытие налогов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

По версии следствия, Юрий Горбунов, зная об имеющейся у фирмы налоговой задолженности, распорядился ее денежными средствами в иных целях. Ущерб от его действий оценивается в размере 15 млн руб. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Октябрьский райсуд Тамбова.

ООО «Жилищная инициатива – 5» зарегистрировано в 2001 году в Тамбове. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство изделий из бетона для использования в строительстве. Глава и владелец компании — Павел Горбунов, ранее гендиректором числился Юрий Горбунов. Выручка ООО в 2021 году достигла 382,2 млн руб., прибыль — 3,3 млн руб.

Сергей Толмачев