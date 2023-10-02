Объем переводов из Казахстана через «Юнистрим» упал в 10 раз

Объем переводов из Казахстана в другие страны через платежную систему «Юнистрим» в августе составил 91 млн тенге. По сравнению с июлем сумма снизилась более чем в десять раз (с 924 млн тенге), следует из статистики Нацбанка Казахстана. Внимание на нее обратило издание Frank Media. Объем переводов в Казахстан через «Юнистрим» в июле снизился на 37%, до 1,3 млрд тенге.

Согласно статистике, Россия остается лидером по объему переводов в Казахстан: в августе из РФ в республику перевели 7,5 млрд тенге (около 1,6 млрд руб.). Доля России в разрезе стран по объему переводов составила 33,7%. В тройку лидеров также попали Узбекистан (12,5%) и США (10,9%). Самыми популярными направлениями переводов из Казахстана являются Узбекистан (34,1% общего объема транзакций), Россия (22,7%) и Турция (20,9%).

В июле Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло «Юнистрим» в санкционный список. После этого сотрудничество с платежной системой приостановили несколько банков в Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане.

О последствиях ограничений — в материале «Ъ FM» «"Юнистрим" подстраивается под санкции».

Лаура Кеффер