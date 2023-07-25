«Юнистрим» подстраивается под санкции

Из-за санкций россияне могут лишиться одного из самых популярных способов перевода денег в страны СНГ. Речь идет о платежной системе «Юнистрим», которая ранее попала под блокирующие санкции США. В результате около 20 банков из Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана перестали принимать переводы через этот сервис. В «Юнистрим» между тем уверяют, что разработали инструмент, который позволит сохранить бесперебойные платежи. Но эксперты не уверены, что он полностью восстановит работу системы. Какие остаются альтернативы для переводов? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Почти сразу после введения санкций против платежной системы «Юнистрим» некоторые зарубежные банки-партнеры объявили о прекращении работы с российской структурой. К 24 июля их набралось уже около 20. Принимать переводы отказались, в частности, казахские банки «Фридом Финанс» и «Казпочта», пять грузинских организаций и шесть киргизских, а также четыре коммерческих банка из Армении и два из Узбекистана.

Для компании, работа которой завязана на трансграничных переводах, попадание под блокирующие санкции США может иметь драматические последствия, отметил независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев:

«Для таких структур это, безусловно, очень опасное состояние, которое способно обрушить бизнес целиком. Но мы должны понимать, что "Юнистрим" не первый день на рынке, и вполне возможно, что они готовились к подобному варианту.

Но переналадка процессов всегда приводит к каким-то сбоям. Так что осложнения более чем ожидаемы. С другой стороны, бизнес будет в значительной мере сохранен».

И в «Юнистрим» уже заявили, что действительно подготовились к западным санкциям. Компания разработала «инфраструктурное решение, которое позволит бесперебойно продолжать работу с партнерами». Правда, что это за инструмент, там не уточнили.

Но, учитывая опыт других финансовых организаций, речь может идти о создании отдельного юрлица, которое будет работать с иностранными партнерами по старой схеме, пояснил основатель консалтинговой компании Bespalov Finance Александр Беспалов:

«Первое, что обычно все и делают, — это выделение бизнеса или его части в отдельное юридическое лицо либо наделение новыми полномочиями той структуры, которая уже есть и которая не попала под санкции. В этом случае ей передаются все активы этого бизнеса, и она продолжает деятельность уже независимо, по крайней мере, формально от материнской компании.

Понятно, что какой-то ущерб и риски для бизнеса все равно последуют, но тем не менее бизнес сохранится, просто он немножко трансформируется».

Впрочем, даже этот сценарий не может гарантировать стопроцентный успех, говорят эксперты. Многим коммерческим банкам из стран СНГ гораздо важнее сохранить отношения с западными партнерами, поэтому они будут стремиться минимизировать риски вторичных санкций.

Простым же россиянам стоит озадачиться поиском альтернативы, которая пока еще есть, отмечает независимый финансовый аналитик Сергей Скатов:

«Существуют инструменты вроде той же "Золотой короны". Понятно, что комиссия за услуги или курсовая разница, которая в ней зашита, могут стать больше, но удобство для пользователя все равно остается. Какие-то еще альтернативные каналы можно придумать.

Вопрос же все-таки в спросе, насколько он велик на подобные сервиса. Сейчас мы видим, что он в последние полгода сокращается по сравнению с тем, что было зимой. В частности, люди возвращаются в бизнес и переводят на своих сотрудников локальные контракты, чтобы платить в местной валюте и не зависеть от конвертации».

Но учитывая, что США, как правило, вводят секторальные санкции, то нет гарантий, что и конкуренты «Юнистрим» в итоге не попадут под ограничения, говорят эксперты. Впрочем, в большинстве стран СНГ по-прежнему принимают к оплате карты «Мир». Можно использовать и криптовалюты. Но как долго эти инструменты будут работать, прогнозировать никто не берется.

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