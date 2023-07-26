Еще три банка в Грузии заявили о приостановке обслуживания переводов «Юнистрим»

Грузинские банки «Карту» и Терабанк вслед за другими кредитными организациями приостановили переводы денежных средств российской платежной системой «Юнистрим», попавшей под санкции США. Аналогичное решение принял филиал казахстанского Halyk Bank в Грузии.

«"Юнистрим" на данном этапе у нас приостановлен с понедельника. У "Юнистрима" технические неполадки, поэтому не можем обслуживать»,— сообщили ТАСС в банке «Карту».

О приостановке обслуживания системы «Юнистрим» агентству рассказали и в Терабанке, контрольным пакетом акций которого владеют ОАЭ, и Halyk Bank. В Прокредитбанке, а также филиалах азербайджанского Паша банка и турецкого Ишбанка сообщили, что они и ранее не использовали эту платежную систему для транзакций.

«Юнистрим» наряду с «Золотой короной» — наиболее популярные системы быстрого перевода денег среди жителей Грузии, а также россиян, переехавших в страну на ПМЖ.

20 июля Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сообщило о внесении «Юнистрим» в санкционный список. После этого сотрудничество с платежной системой приостановили ряд грузинских банков. Среди них — TBC, «Либерти», Банк Грузии, Кредо банк, а также Базисбанк. О приостановке обслуживания также заявили банки Армении, Киргизии и Узбекистана.

О том, как ограничения со стороны США сказались на работе платежной системы,— в материале «Ъ FM» «"Юнистрим" подстраивается под санкции».

Милена Костерева