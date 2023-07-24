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Коммерсантъ FM
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Шесть банков Киргизии приостановили работу с «Юнистрим»

Шесть крупнейших банков Киргизии сообщили о временном прекращении работы с российской платежной системой «Юнистрим». В частности, запрет ввели банк «Компаньон», Finсa-банк, РСК-банк, Капитал-банк, Халык-банк, а также Банк Азии.

На официальных сайтах кредитных организаций говорится, что трансакции с помощью системы денежных переводов «Юнистрим» больше не доступны, причины в сообщениях не указаны. Ограничения введены на переводы в евро и долларах, выдача и отправка средств в российской валюте по-прежнему доступна. В частности, банк «Компаньон» заявил, что «в связи с санкционными ограничениями» недоступны входящие и исходящие переводы в долларах. В Finсa-банке сообщили, что временно остановлена выдача и отправка денежных средств в долларах и евро.

20 июля Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) официально сообщило о внесении в санкционный список 95 юридических лиц. Среди них кроме банка «Юнистрим» оказались Тинькофф-банк, банк «Солидарность», Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк. После того как «Юнистрим» попал под блокирующие санкции США, сотрудничество с одноименной платежной системой приостановили также банки Узбекистана, Армении, Грузии.

Александр Кислов

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